Matematikatanár véleménye a 2025-ös matekérettségiről

Szántó Edit elmondta, hogy nagyon boldog és hálás, hogy idén az érettségi első feladatrészében nem voltak trükkös megfogalmazások. Az érettségi feladatok többsége igazi típuspélda volt – aki alaposan átnézte a korábbi évek első részét, biztosan nem ütközött komoly nehézségbe. Szerinte a legtöbb diáknak a vektoros vagy koordinátageometriai feladat jelenthetett kisebb kihívást, de a többi feladat jól ismert minta alapján készült. Az első rész kifejezetten tetszett neki, mert végre nem bonyolították túl – sok diák azért akad el, mert a feladatot kicsit „megcsavarják”, vagy szokatlanul kérdezik ugyanazt, amit egyébként tudna.

Az idei matekérettségi sokkal könnyebb volt, mint a tavalyi

Fotó: Unsplash.com

Elmondása alapján a valószínűségszámításos példa is korrekt volt: ha valaki végiggondolta vagy akár felírta a kedvező eseteket, jól boldogulhatott vele.

Az idei érettségi azért is tűnt könnyebbnek a tavalyinál, mert ha valakinek nem jött össze elég pont az első részben, a második kötelező feladatrészben (például a 13. feladatban) egy egyszerű, elsőfokú törtes egyenlet szerepelt – ráadásul úgy, hogy nem volt kivonás a két tört között, ami megkönnyítette a megoldást. A téglalapos példa is ismerős lehetett sokaknak. A 14. feladatnál, ha valaki ismeri a derékszögű háromszögekre vonatkozó szabályokat és tételeket, ott is szépen lehetett pontokat szerezni.

Könnyebbnek mondható az idei matekérettségi

A 15., függvényes feladat volt talán a legnehezebb: az a) részben sokan inkább tippelhettek. A c) viszont igazi ajándék feladat volt. Szántó Edit szerint nem valószínű, hogy bárki kihagyta volna a másodfokú függvények ábrázolásának módszerét a felkészülés során.

A saját felkészítőórái során előre jelezte, hogy a függvények a tavalyi év után most ott lesznek középen, és hogy lesz kördiagram is – és valóban, ezek benne voltak, továbbá a fő (könnyebben megérthető) témák szépen sorban megjelentek: sorozatok, halmazok, statisztika. Aki ezeket alaposan megtanulta, még ha nem is megy könnyen neki a matek, most jól boldogulhatott.

A 16–18. feladatok közül – tanítványai visszajelzése alapján – sokan inkább kihagyták a 17-es térgeometriai részt, amit általában is mumusnak tartanak. A 18-as feladat is klasszikus típuspélda volt: a kördiagram jó lehetőséget adott a pontszerzésre, a kombinatorika pedig annyira egyszerű volt, hogy akár az első részbe is bekerülhetett volna. Az 18-as feladat a) része kifejezetten mintafeladat volt, aki megoldotta a korábbi évek hasonló feladatait, az azonnal felismerhette a megoldási sémát, mit is kell csinálni. A 16-os feladat szövegértés szempontjából lehetett trükkösebb, de reméli, sokan felismerték, hogy a c) egy halmazos feladat volt – és ennek is volt már nagyon hasonló változata korábban.