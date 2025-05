Így látták a diákok a történelemérettségit

Az érettségi nagy próbatételt jelent a diákoknak, akik szerdán történelemből vizsgáztak.

A tapolcai Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnáziumban Horváth Balázs kapolcsi diák történelemből középszinten érettségizett szerdán, jövőre az emelt szintet célozza meg.

– A továbbtanuláshoz szükség lesz rá, Győrben szeretném folytatni a tanulmányaimat majd, az állami és jogtudományi karon, jogász szeretnék lenni. A mai történelem érettségi nekem nehéz volt, nem erre számítottam. Az órákon végzett próbaérettségik könnyebben mentek. Átnéztem a tavalyi, tavalyelőtti érettségiket, azok is könnyebbek lettek volna számomra. De remélem, azért jó lesz – mondja Balázs, aki a tapolcai középiskolában közszolgálati technikusnak, azaz rendésznek tanult, és így már volt alkalma ismerkedni a büntetőjoggal is.

A sümegi Tóth Olívia gimnáziumi képzést választott. Azt mondja, a szerdai történelem érettségi első 12 oldalának feladatai nem okoztak gondot számára.

– Az esszével volt problémám, az nem igazán ment. A matek nem a kedvencem, de megtettem, amit tudtam. Humán beállítottságú vagyok, a magyar ment jobban – mondta Olívia, aki a Széchenyi egyetemre jelentkezett, szociológiára. A keresztapja hasonló pályán dolgozik, elképzelhető, hogy onnan kapta a példát az érettségiző Olívia, aki csütörtökön angolból érettségizik majd, és a következő héten földrajzból.

Vellai László igazgatóhelyettestől megtudtuk, hogy idén 119 diák érettségizik az intézményben.

– Köztük vannak olyan tanulók, akik előrehozott érettségit tettek már technikusként a tavalyi évben és akik idén előrehozott érettségit tesznek, mert a technikumi rendszer így épül fel. A 12. osztály év végén közismereti tárgyakból érettségiznek, a 13. év végén a szakmai vizsgát szerzik meg. Olyan diák is van, aki, korábban sikertelenül érettségizett és most javít, valamint vannak gimnazisták, technikumi és felnőttképzésben részt vevő, esti tagozatos diákok. Idén nem sokkal, de több tanuló érettségizik, mint tavaly, hiszen tavaly nem voltak esti tagozaton tanuló érettségizők. De elmondható, hogy az átlagosnak megfelelő a létszám. Az érettségit a diákok mindannyian másképp ítélik meg. Némelyik azt mondja, hogy ez egy könnyebb feladatsor, mások számára nehezebb. Történelemszakos vagyok, rápillantottam a feladatokra. Úgy gondolom, hogy megoldható feladatsor volt, de odafigyelést igényelt. Bízom benne, hogy azok a kompetenciák, amelyeket célul tűzünk ki, hogy fejlesszük, fejlődtek is, annak érdekében, hogy jó eredményeket érjenek el a tanulók. Több diákunk érettségizik emelt szinten, idén történelemből és idegennyelvből – mondta Vellai László.