Miért jobb a tölcséres fagyi a jégkrémnél?

Sokan annak ellenére is a fagylaltok mellett döntenek a jégkrémek helyett, hogy a fagyik ára az évek során rohamosan emelkedett. Pár éve még a 200 forintot is sokalltuk egy gombócért, ma pedig már meg se lepődünk, hogy 600 forintot is elkérnek érte.

A kézműves fagyik ízben is többet tudnak nyújtani

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Fagyi vs jégkrém

A fagyinak több előnye is van. Amikor egy meleg nyári napon a barátainkkal, családtagjainkkal kirándulunk és megpillantunk egy fagylaltárust, szinte mindenkinek ez az első gondolata: "De megennék most egy fagylaltot!" És persze a gyerekek egyből rohannak 2-3 gombócot kérni, amit séta közben vagy egy árnyékos helyen leülve fogyaszt el a társaság. A fagyik emellett több helyen természetes alapanyagokból, friss gyümölcsökből házilag készülnek, ami az ízükön is érezhető. Ezzel ellentétben a jégkrémeket gyárilag állítják össze, sok esetben felvizezve azokat.