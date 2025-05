Gizella-díjak: öröm és büszkeség

Az Óváros téri színpadon ünnepi beszédet mondott Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki elmondta, hogy a Gizella-napok piros betűs ünnep Veszprémben. Ez a hét egyszerre hordozza magában a hagyományaink tiszteletét, miközben időről időre a köztünk élő kiválóságok példáján keresztül utat mutat a jövő eredményessége felé.

A Gizella-napok legjobban várt eseménye a Gizella-díjak átadása

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az, hogy Szent István és felesége, Gizella királyné több mint ezer évvel ezelőtt úgy döntött, Veszprémben rakja le a későbbi keresztény Magyarország első kövét, olyan eszmerendszert épített ki, ami tiszteli a múlt vívmányait, de nem fél az újító gondolatoktól – emelte ki Ovádi Péter. Ez a gondolkodásmód vezérli azokat a köztünk élő veszprémieket is, akik átvehették a város egyik legrangosabb elismerését, a Gizella-díjat. A díjazottakban közös, hogy végtelenül alázatosak hivatásukhoz, és ugyanígy összeköti őket, hogy mindennapos tevékenységükkel Veszprém hírnevét is öregbítik. Ovádi Péter azt is elárulta, hogy Veszprém az Európa Kulturális Fővárosa cím után szeretne Európa sportrégiójává is válni.

A Gizella-napok keretében díjazták a kivételes veszprémi polgárokat

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Veszprém város művészeti értékeinek létrehozásáért és megőrzéséért, valamint a város nemzetközi hírnevének öregbítése érdekében több évtizeden át végzett kimagasló munkája elismeréseként a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió részére Gizella-díjat adományozott. A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 1990-ben alakult meg a Cholnoky Jenő Általános Iskolában, kezdetben 12 növendékkel. Azóta folyamatosan bővült, és ma már Veszprém mellett több környező településen is jelen van, létszáma pedig 250 főre nőtt. Fő célja a modern tánctechnikák és a balett alapjainak oktatása, valamint a mozdulatművészet népszerűsítése. A stúdiót Kiszelyné Czibik Tünde táncpedagógus-mester alapította és vezeti. A növendékek az elmúlt évtizedekben több hazai és nemzetközi versenyen vettek részt, ahol kimagasló eredményeket értek el. A stúdió idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját.