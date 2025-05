Gyümölcsöző együttműködés

A majális résztvevőit Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte.

Navracsics Tibor: Május elseje üzenete számunkra az, ami Ajkával és az ajkaiakkal való együttműködésünk üzenete is

Fotó: Gyarmati László

– Talán szokatlan, hogy én vagyok itt egy majálison és beszédet mondok, azt is gyanítom, hogy többen vannak itt olyanok, akik a három évvel ezelőtti országgyűlési választáson nem engem jelöltek be elsőnek a szavazólapon – szólt a miniszter. – De három éve olyan nagyszerű együttműködésben vagyunk Schwartz Béla polgármesterrel, a város alpolgármestereivel és képviselőivel, amelynek eredményeként ma már jó szívvel tudok idejönni, és köszönöm, hogy Schwartz Béla is jó szívvel hívott meg engem erre a rendezvényre. Május elseje baloldali ünnep, arra emlékezünk, hogy ami a jogokért való küzdelemmel, sokszor erőszakba torkolló tüntetésekkel, sztrájkkal indult 150 évvel ezelőtt, az mára majálissá szelídült, ahol jól érezzük magunkat. Ma már nemcsak munkások, hanem mindenféle foglalkozású emberek vannak együtt, beszélgetnek. Május elseje üzenete számunkra az, ami Ajkával és az ajkaiakkal való együttműködésünk üzenete is. 2022 márciusán a kórház parkolójában az egyik sajtótájékoztatón azt mondtam a polgármesternek, hogy szövetséget ajánlok Ajkának, koncentráljunk arra, amiben egyetértünk, és tegyük félre azokat, amikben esetleg nem. Az elmúlt három évben a közös dolgainkra figyelésnek köszönhetően megújult számos létesítmény a városban, több milliárd forint fejlesztésre fordítható pénz érkezett. A Kriptongyártól a kórház fertőző osztályáig számos olyan létesítmény szolgálja az ajkaiakat, amely a jövőben is azt mutatja, hogy a város nemcsak gazdaságilag erős, de természeti környezetében is szép, közösségében összetartó. Kívánom, hogy folytatódjon közöttünk ez az együttműködés, találjuk meg a közös pontot, én pedig megtiszteltetésnek tartom, ha a jövőben is szolgálhatom önöket.

Schwartz Béla polgármester elmondta, nagy örömükre szolgál, hogy Navracsics Tibor velük ünnepel.

– A miniszternek sokat köszönhetünk a városfejlesztésben, Ajka működésében, de leginkább abban, hogy békességet hozott a városba, amit reméljük, sokáig élvezni fogunk – fogalmazta meg a polgármester.