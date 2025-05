Örömöt ajándékozott a pápai focicsapat

Négy éve rendezi meg az intézmény az eseményt, az idei volt a második alkalom, hogy nem Pápán szerveztek a diákoknak programokat. Az idei iskolanap keretében 170 tanuló, valamint az őket kísérő pedagógusok és szülők élettel töltötték meg Németbányát.

Az iskolanap 170 diáknak nyújtott aktív kikapcsolódási lehetőséget

Fotó: Haraszti Gábor

A tartalmas napra elfogadta a meghívást Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is, aki már a jótékonysági főzés szervezéséből is aktívan kivette a részét.

– Meglepett, hogy ilyen komoly pénzösszeg gyűlt össze decemberben, úgy láttam, hogy az emberek szerettek volna segíteni azoknak a gyerekeknek, akik sok tekintetben hátrányból indulnak az életben – mutatott rá a képviselő. – Jó látni ezeket a gyerekeket, és azt is, hogy mennyire szeretnek közösségben lenni. Bizton állíthatom, hogy a főzésből befolyt összeg jó helyre került, köszönet illet mindenkit, aki hozzájárult, bízom benne, hogy a jótékonykodásnak lesz a folytatása – fogalmazott Kovács Zoltán.

Kovács Zoltán, Kovács Ferenc, a Perutz elnöke, Erki Alexandra és Csutiné Papp Orsolya igazgató

Fotó: Haraszti Gábor

Az iskolanap számos izgalmas programot tartogatott

- Erdei kisvonat, íjászkodás, kápolnatúra, mentős gyakorlat, gyerekkoncert, kézműveskedés, lovas kaszkadőrshow, barátságos focimeccs a Perutz FC tagjaival, közös ebéd – sorolta a programokat Erki Alexandra, a Sérült Gyermekek Egészséges Neveléséért Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Itt, Németbányán három helyszínen körforgásszerűen különböző programokon vehettek részt a kicsik és a nagyobbak, a pedagógusokkal, segítőkkel együtt körülbelül 250-en voltunk. A nap teljes költségét abból az adományból fizettük ki, amit a csapat tavaly év végén felajánlott nekünk. A gyerekek nevében szeretném megköszönni a játékosoknak és a vezetőségnek, hogy meglátogattak minket, és felejthetetlen pillanatokat szereztek diákjainknak – mondta a kuratóriumi elnök.