Felbecsülhetetlen értékű műtárgyat őriz raktárában Katona Szandra

A Kincsvadászok műtárgykereskedője most világszerte ismertté vált, köszönhetően a raktárában rejtőző Remény hegedűjének. A Bors napilap számolt be először arról, hogy a hegedű felbecsülhetetlen értékű, és különleges története van: egy náci haláltáborban készült, és csak egyetlen példány létezik belőle.

Felbecsülhetetlen értékű műtárgyat őriz raktárában a Kincsvadászok női kereskedője, Katona Szandra

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Katona Szandra elmesélte, hogy a hangszer egy véletlen folytán került hozzá, és hogy bár egyedülálló műalkotás, az igazi értéke nemcsak az anyagi szempontokban rejlik, hanem a történelmi jelentőségében is. A hegedűt négy évvel ezelőtt restaurálták, és most már koncertkörülmények között is megszólaltatható. A hangszer történetét filmbe illőnek tartja, és bízik abban, hogy egyszer a vásznon is megjelenhet.

Nemrégiben a Retro Rádió reggeli műsorában Katona Szandra arról beszélt, hogy a hegedű hamarosan megszólal az Operaház előtt, ahol a Schindler listája című film híres főcímdala fog elhangzani rajta. A hangszer iránti érdeklődés hatalmas, és már több múzeum és más intézmény is megkereste őt. Bochkor Gábor kíváncsi volt arra is, mi történne, ha Elon Musk 40 millió dollárt kínálna érte. Katona Szandra egyértelmű választ adott: a hangszer nem eladó. Elmondta, hogy számára ez nem egy cirkuszi látványosság, hanem egy olyan műtárgy, amelynek a jövőjét érzelmi döntés fogja meghatározni.

A Kincsvadászok sztárjának fontos a hegedű jövője

Katona Szandra úgy véli, hogy a hangszer méltó helye egy múzeumban lenne, de mivel használható hangszer, az is elképzelhető, hogy valahol olyan helyen fog megszólalni, ahol valódi értéke, történelmi jelentősége is kifejezésre juthat. A műkereskedő számára a hegedű jövője nemcsak anyagi, hanem érzelmi szempontból is fontos, és biztos abban, hogy a hangszer megtalálja majd a számára megfelelő helyet.