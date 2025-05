Pápaválasztás 1 órája

Konklávé – A másik magyarra és a nem esélyesekre kellene figyelnünk

Aki pápaként megy be a pápaválasztásra, az bíborosként jön ki – ennek a mondásnak az igazát erősítheti egyházi szakértőnk szerint az új szentatya megszavazása. Azaz, szerinte olyan bíborosból lehet ezúttal is pápa, aki az előzetes várakozások alapján nem tartozott a konklávé esélyesei közé. Úgy véli, a másik magyarra is figyelnünk kellene, ugyanis nem csak Erdő Péter prímást zárták be szerdán a Sixtus-kápolnába. Egyéb érdekességeket is összegyűjtöttünk.

Kevesebb szó esik róla, de nem csak Erdő Péter prímás, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye érseke van most a Vatikánban a bíborosok között. Róma városában tartózkodik a pápaválasztás résztvevőjeként egy másik magyar is, Német László belgrádi érsek, akit ráadásul mintegy fél éve nevezett ki bíborossá Ferenc pápa. Erre egyházi szakértőnk hívta fel a figyelmet, akivel más érdekességeket is összegyűjtöttünk a szerdán elkezdődött konklávé kapcsán. Amíg a fehér füst felszáll, azaz döntés nem születik, érdemes hívőknek, nem vallásosaknak is tudniuk, mi minden befolyásolhatja és mi mindent befolyásolhat a bíborosok szavazása. Konklávé – Most a világ számos távoli részéből is a római Szent Péter teret figyelik sokan, a vatikáni kéményből felszálló füstöt.

Illusztráció: Pexels Konklávé a Vatikánban – Új szentatyát választanak a bíborosok Gilicze Tamás bakonyi református lelkésszel beszélgettünk a konklávé kapcsán, és összegyűjtöttünk vele néhány érdekességet. A pápaválasztáson szavazásra jogosult bíborosok mintegy 80 százalékát Ferenc pápa nevezte ki kardinálissá, azaz körülbelül 105 egyházi vezetőt.

A szavazásra jogosult 135 bíboros közül 133-an jelentek meg Rómában, ketten betegség miatt nem utaztak oda.

Csak 80 év alattiak szavazhatnak, de úgy tudni, ezt nagyvonalúan kezelik ilyenkor.

Német Lászlót nem sorolták az esélyesek közé, de verbita szerzetesként több nyelvet beszél. A verbita szerzetesek jellemzően többéves külföldi missziókat vállalnak. Személyisége nyitottnak nevezhető. Min múlhat a vatikáni döntés? Istenben hívő, vallásos emberek gyűltek össze a pápaválasztásra a Vatikánban, a szentlélek új utakra vezetheti ott őket eredeti elképzeléseikhez képest.

A bíborosok a szavazások közti időben beszélgethetnek, egyeztethetnek, ez nem tilos, sőt, segítheti az eredményes lezárást.

Állítólag több olyan bíboros, aki először vesz részt pápaválasztáson, megnézte a Konklávé című 2024-es filmet, azért, hogy tudja, mire számítson. A filmben Ralph Fiennes, Stanley Tucci és Isabella Rossellini játssza a főbb szerepeket.

Az eddigi pápaválasztások szerinti ritmus az, hogy egyszer egy konzervatívabb, egyszer egy újítóbb szellemiségű pápát választanak meg a bíborosok, és ez váltakozik.

Eszerint most egy konzervatívabb szemléletű következne.

A Svájci Gárda, a római pápa testőrségét ellátó kis katonai alakulat vigyáz most a Vatikánban a pápaválasztásra összegyűlt bíborosokra.

Illusztráció: Pexels Sokan szeretnék, ha az új szentatya az elődje, Ferenc pápa hozzáállását, az általa kijelölt irányvonalat követné sok területen. Mások szerint a nemrég elhunyt egyházfő túl sok változást hozott. Színes bőrű vagy ázsiai származású pápa lehet? Mindig felvetődik, hogy lehetne színes bőrű a pápa, ugyanis Afrikában növekedik a keresztények száma, Európában csökkenőben van.

Az esélyesek között emlegetik most Luis Antonio Tagle Fülöp-szigeteki bíborost is, akit Ferenc pápa szellemi utódjának tartanak. Talán még sosem volt olyan bizonytalan a pápaválasztás kimenetele, mint most. Több törésvonal is van ugyanis, a konzervatív-újító mellett például a kontinensek közötti. Így elhúzódhat a folyamat, azonban nem lenne jó, ha túl sokáig tartana, mert az azt sugallná, hogy a katolikus egyházban nincs egység. Miért fontos a konklávé? A római pápa 1,4 milliárd katolikus hivatalos vezetője, de szavára sokkal több ember figyel, meghatározója több folyamatnak. Az ima most ezért sokszor a pápaválasztáshoz kapcsolódik. Gilicze Tamás tiszteletes hangsúlyozta: a protestánsok is imádkoznak azért, hogy megfelelő, Isten akarata szerinti ember legyen az új szentatya. Milyen legyen a pápa? Isten akaratának megfelelően kiválasztott ember.

Emberi szempontból olyasvalaki, aminek a személyisége a hívők számára vonzó, akire fel tudnak nézni.

Emellett nyitott és befogadó.

Igazából ez a bíborosok felelőssége.

