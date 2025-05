Sokkal szebbek lettek a szelektív szigetek a Bakonyban – Nektek is tetszik?

Hulladékszigetek helyett zsákokat kapott több tucat falu. Januártól házhoz menő, pluszköltséggel nem járó szelektív gyűjtésre állt át a GYHG, és ez több mint negyven Veszprém vármegyei települést is érintett, ezeken a helyeken is megszűnnek február elején a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Ám a szelektív hulladékgyűjtés megmaradt, sőt, a környezetvédelem céljait a korábbiaknál is jobban szolgálhatja.

A környezetvédelem jegyében – Ilyen volt a szelektív gyűjtősziget...

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A környezetvédelem szempontjából jobb módszert vezettek be

A hulladéksziget használatánál a környezetvédelem szempontjából előnyösebb megoldás lehet, hogy közvetlenül a házaknál történik a szelektív hulladékgyűjtés, onnan viszik el a válogatott szemetet is. Több helyen már eddig is így volt. Viszont Veszprém vármegye csodás természeti környezetben lévő északi részén több településen, a Bakony néhány falujában és pár Pápa környéki községekben eddig nem. Ezekben év elején ingyenesen kaptak zsákokat a háztartások, azokba tehetik ki a házuk elé havonta a papír-, a műanyag- és a fémhulladékot, s e három fajtát együtt gyűjthetik. Később kapnak majd ehhez gyűjtőedényt.

...és ilyen lett. Csak az üveget kell ide vinni, a papírt, a műanyagot, a fémdobozt otthon gyűjthetik a bakonyi falvakban lakók, mert már a ház elől viszi el a szolgáltató.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Környezetvédelem: több szemetet gyűjthetnek szelektíven a lakosok

A hulladékszállítás tehát megváltozott, és megszűntek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Csak egy-egy edény maradt a helyükön, azokba az üveget lehet tenni. Ez több mint negyven települést érint Veszprém vármegyében.

Az érintett Veszprém vármegyei települések:

Adásztevel, Bakonyoszlop, Bakonyszentiván, Bakonyszentkirály, Bakonyság, Bakonytamási, Béb, Békás, Csesznek, Csetény,

Csót, Doba, Dudar, Egyházaskesző, Gecse, Gic, Homokbödöge, Jásd, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter,

Kisszőlős, Kup, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém,

Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nóráp, Pápakovácsi, Pápateszér, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Takácsi,

Ugod, Vanyola, Vaszar és Várkesző.

Megszűnik a műanyaggal fűtés, az erdőben szemetelés?

Jásdon már korábban is örültek ennek a változásnak. Többek közt azért, mert

a szelektív szigetek edényei hamar megteltek

és nem biztos, hogy azokhoz nem minden szelektíven gyűjthető anyagot vittek el a helyiek.

A mostani szelektív gyűjtési forma könnyebb, kényelmesebb a háztartásoknak, így több anyag kerülhet újrahasznosításra.

Remélhetőleg már tényleg nem jut majd eszébe senkinek sem, hogy műanyagot dobjon a tűzre.

Bár kétkedve fogadták az új rendszert Cseszneken, a tapasztalatok szerint mostanra megszokták a helyiek, és akik féltek attól, hogy az erdők alján, az utak mentén lesz több szemét, azok megnyugodhattak. Negyedévente 12 zsákot kapnak, amibe a szelektíven gyűjthető szemetet – a papírt, a műanyag flakonokat és a fémdobozokat –, tehetik, és a gyakorlat azt igazolta, hogy ez egy nagyobb családnak is elegendő.