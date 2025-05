Veszprém vármegye legolcsóbb lakása eladó!

Lakás 10 millió forint alatt, pontosabban 9,9 millió forintért lehet most a tiéd, amely ugyan felújításra szorul, de már elkezdődött az átalakítás. A legköltségesebb munkákon – mint a teljes elektromos és vízvezeték-rendszer cseréje – már túl van az ingatlan. A két szobából, fürdőből, előtérből álló lakásban a tulajdonos megkezdte egy amerikai konyhás nappali kialakítását is, így egy igazán modern, otthonos tér hozható létre. A komfortot két újonnan beszerelt klímaberendezés biztosítja, télen-nyáron, gáz pedig igény szerint bevezethető.

Lakás 10 millió forint alatt saját garázzsal és nyárikonyhával – Ajkán, a mesebeli Csingervölgyben!

Forrás: Ingatlanbazár.hu

Lakás 10 millió forint alatt - kincset érő lehetőség a Bakony lábánál

Az ingatlanhoz tartozó udvar igazi kincsesbánya: egy különálló padlásrész is a lakáshoz tartozik, amelyből akár egy második lakótér is kialakítható – ez bérbeadásra vagy vendégek fogadására is tökéletes megoldás lehet. A 18 négyzetméteres nyárikonyhában megfőzheted a családi recepteket, míg az autódat biztonságban tudhatod a saját garázsban. Az alacsony fenntartási költségek és a kedvező közlekedési lehetőségek – hiszen a helyi buszjárat megállója közvetlenül a ház előtt található.

10 millió alatt lakás - kincset érő lehetőség a Bakony lábánál

Forrás: hetedhetorszag.hu

Csingervölgy nem csupán egy városrész – valódi természeti élményt nyújt.

A környék túraútvonalai, árnyas erdei ösvényei és tiszta levegője miatt a természetjárók egyik kedvenc helyévé vált. A madárdalos reggelek, a kirándulásokra csábító táj, és a nyugalmat árasztó környezet olyan életminőséget kínálnak, amit városban aligha találni.

Itt épült Magyarország első olvasókabinja

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Csinger különlegessége, hogy itt épült meg Magyarország első olvasókabinja – egy fából készült, üvegfalas, hangulatos kis tér az erdő közepén, ahol a könyvek szerelmesei elvonulhatnak olvasni, szemlélődni, kikapcsolni. Ez az apró, mégis figyelemre méltó kezdeményezés jól mutatja, milyen értéket képvisel ez a közösség és a természethez fűződő bensőséges kapcsolatuk.