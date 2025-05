Már meg is van a dátum, ekkor jöhet Magyarországra XIV. Leó pápa

Az első amerikai pápa hamarosan Magyarországra is ellátogathat, a dátumot is mondjuk, mikor érkezhet hazánkba az új Szentatya. Hogy megtudjuk, mi lehet ez a jeles dátum és meddig kell még erre várni, az AI-t hívtuk segítségül. Hamar érkezett is válaszként a pontos nap, amely nincs is olyan messze.

Azt tudni kell, hogy Prevost pápa a Szent Ágoston-rend generális elöljárójaként , 2005-ben meglátogatta a rend szlovákiai közösségét, idén júniusban misét tervezett tartani Kassán. Ez azt támasztja alá, hogy az új pápa ismeri a közép-európai régiót és érdeklődik is iránta. Ennek tükrében nem kizárt, hogy a közeljövőbeli úticélja Magyarország is lehet.

XIV. Leó pápa eső beszédében Ferenc pápára is emlékezett

Forrás: Vatican Media Live

Ha a Vatikán követi a korábbi gyakorlatot, akkor XIV Leó pápa első hivatalos külföldi látogatását a megválasztását követő hónapokban szervezik meg. Magyarországi pápalátogatás legutóbb 2023 áprilisában volt, Ferenc pápa akkor hivatalos apostoli látogatást tett Budapesten. Előtte 2021-ben járt hazánkban szintén Ferenc Szentatya.