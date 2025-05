Egy férfi lóval sétált be a kocsmába, ráhívták a rendőröket (+ videó)

Kecskemét belvárosában, a Black Cat nevű kocsmában igazi westernhangulat kerekedett, amikor egy helyi férfi lóháton érkezett sörözni.

Ló a kocsmában - Mire gondolt a férfi?

Forrás: Pexels-illusztráció

Lóháton érkezett

A vendégek nem hittek a szemüknek, amikor a férfi nemcsak a teraszon időzött négylábú társával, hanem lazán be is vezette a jókora, barna állatot a kocsma belső terébe. A személyzet gyorsan közölte, hogy a ló nem vendégnek való, így nem maradhat bent, de a többi vendég csak nevetett a nem mindennapi jeleneten. Természetesen a történteket videóra is vették – hiszen ki hagyna ki egy ilyen jelenetet a sztorikból?

A BAON szerint a rendőrök is megjelentek a helyszínen, de arról még nincs hír, hogy történt-e bármi komolyabb intézkedés.