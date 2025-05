Énekesekkel, sportolókkal, modellekkel és színészekkel fényképezkedhetünk

A kiállítás első állomásán Will Smith és George Clooney mellé ülhetsz le egy kép erejéig Madame Tussauds Budapestben. Ezután meglepődhetsz azon, hogy Tom Hanks élőben milyen magas és Ariana Grande milyen alacsony lehet. Majd egy ikonikus nyomozó, Columbo és az ő legóból készült basset houndja vár benneteket.

A Madame Tussauds Budapest sok érdekességet tartogat

Fotó: Szilas Lilla/Napló

A következő szakasz a politikai szereplőké. Beülhetsz Donald Trump asztalához, mintha te lennél az Egyesült Államok elnöke, vagy az Egyesült Királyság trónszékébe, hogy te légy az új király vagy királynő.

II. Erzsébet brit királynő

Fotó: Szilas Lilla/Napló

Interaktív elemek a Madame Tussauds Budapest kiállításon

A kiállításon Magyarország leghíresebb történelmi szereplői is megtalálhatóak. Először Széchenyi István és Kossuth Lajos fogadja a vendégeket, majd Szent István király és Mátyás király folytatja a sort. Utóbbinál egy palástot és a koronát is felveheted mielőtt beülsz a trónszékbe. Petőfi Sándornál szavazhatsz, hogy számodra a szerelem vagy a szabadság a fontosabb, illetve AI segítségével a megadott szavakból egy verset is nyomtathatsz magadnak emlékbe. A Pilvax kávéházban eközben helyet foglalhatsz, hogy „elfogyaszd” a kihelyezett kávét is süteményeket. De emellett kipróbálhatod Harry Houdini egyik ketrecét és kérhetsz egy festményt magától Munkácsy Mihálytól.

Táncolj úgy, mint Michael Jackson

Fotó: Szilas Lilla/Napló

Ha meguntad a történelmet, utad a modellek világába vezet, ahol megnézheted milyen pózokban szokott tündökölni Palvin Barbi a színpadon, vagy felpróbálhatsz pár parókát, szemüveget, esetleg magassarkút. Majd következik az egyik legizgalmasabb rész, ahol olyan híres énekesekkel léphetsz közös színpadra, mint Harry Sytles, vagy Freddie Mercury, akinél a dobos és gitáros tehetségedet is kipróbálhatod. A földre festett lépésekből pedig kiderül, hogy Michael Jackson hogyan tudott elképesztő táncokat produkálni a színpadon.

Ezután következnek a legjobb fotópontok, ahol beülhetsz Steven Spielberg mellé a rendezőszékbe, felülhetsz Tom Cruise mögé a motorra és megállíthatod egy bomba felrobbanását Bruce Willis-szel együtt. A sportolók csarnokában olyan magyar hírességekkel találkozhatsz, mint Hosszú Katinka, Puskás Ferenc és kipróbálhatod magad az ökölvívásban Papp László mellett. A külföldiek közül készíthetsz képet Lionel Messivel, Cristiano Ronaldóval és Usain Bolttal.