Retró fotók: így ünnepelt május 1-jén Veszprém megye (galéria)

A hagyományos munkásünnep nemzeti ünneppé nőtte ki magát, hazánkban 1949-ben vált hivatalosan is azzá. A kommunista rendszer – melynek ideológiájában központi szerepet játszott a dolgozó nép – kiemelt ünnepként kezelte május 1-jét, mely a tavaszváró, megújulást remélő majálisok hangulatával is összekapcsolódott – olvasható a Veszprém Vármegyei Levéltár oldalán.

Felvonulás a Felszabadulás (ma Jutasi) úton, Veszprémben 1981. május 1-jén

Fotó: Péterfay Endre/Veszprém Vármegyei Levéltár

Bár Magyarországon 1949-ben lett nemzeti ünnep május első napja, ezt megelőzően is megemlékeztek róla. 1945-ben már hivatalos munkaszüneti nap volt a „szabadság és a munka ünnepe”, amikor is a veszprémi polgármester hirdetményben kötelezte a városlakókat a saját portájuk ez alkalomból történő ünnepi díszbe öltöztetésére.

Május 1. a szocializmus idején és után

A szocializmus időszakában még hangsúlyosabb ünneppé vált, melynek évről évre része volt a felvonulás, ahol az üzemi és gyári dolgozók, különféle egyesületek és ifjúsági csapatok léggömbökkel, transzparensekkel és zászlókkal vonultak végig az utcákon.

A felvonulások és szabadtéri majálisok az 1970-es és 80-as években is szoros részét képezték a május elsejéknek, kiegészültek zenés-táncos bemutatókkal, céllövölde, körhinta, utcabál is része lett az ünneplő tömeg szórakozásának. A vendéglátó vállalatok a majálisok színhelyére kitelepülve az étel-ital ellátást is biztosították, a dolgozók és családjaik a kapott sör- és virslijegyet beváltva élvezhették a finom falatokat.

A rendszerváltást követően május elseje is évről évre vesztett korábbi jelentőségéből, a felvonulások már nem képezték a részét, de a munka ünnepeként továbbra is megőrizte helyét az állami ünnepnapok sorában.