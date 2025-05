Matekérettségi kvíz: általánosban is bukta, ha ezt az 5 feladatot elrontod

Ahogy az már minden évben megszokott, az érettségi hét vizsgasorozatát a magyarérettségivel nyitották meg a végzős diákok május 5-én. Kedden aztán következhetett a matematika, a legtöbb diák nagy mumusa. A matekérettségi megírásának kedden reggel 9 órakor több mint 81 ezer diák látott neki. Az érettségizők már közép- és emeltszinten is túl vannak második vizsgájukon. Most mi hoztunk nektek egy leegyszerűsített matekérettségit 5 pofonegyszerű feladattal, amit általánosiskolások csukott szemmel oldanak meg. De neked is ilyen könnyen menne? Lássuk!

Ezen a matekérettségin kötelező mindenkinek 5-öst kapnia!

Forrás: Pixabay

Matekérettségi kvíz - okosabb vagy egy általánosiskolásnál?

A matekérettségi 2025-ös feladatlapjában halmazok, egyenlet a valós számok halmazán, gráfok és vektorok is szerepeltek ebben a részben, de térfogatot és mértani sorozat összegét is kell számolniuk a diákoknak. Itt 30 pontot tudtak szerezni az érettségiző diákok.

A mi érettségink 5 feladatból áll. Egyszerűségéből adódóan feladatonként 1 pont jár minden jó megoldásért. Ennek függvényében az osztályzatok is könnyen alakulnak. Aki csupán 1 feladatot old meg jól, annak az 1 ponttal még bukó a könnyített matekérettségi. Ha kiválóan ismered a matematikai műveletek sorrendjét, akkor nagy baj nem érhet. Mutatjuk a tőlünk nektek szánt matekérettségit. Jó számolást és vizsgázást. Ezen nem 5 pontot szerezni ciki!