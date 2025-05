A diákok többsége megszenvedett a matekérettségivel – Mutatjuk a megoldásokat

Matematikából középszinten 73 318-an, emelt szinten 7798-an érettségiztek, a diákok egy két részből álló feladatsort oldottak meg: az első rész rövid válaszokat igénylő, alapvető készségeket mérő feladatokból, míg a második rész komplexebb, hosszabb kifejtést igénylő példákból állt. Halmazok, egyenlet a valós számok halmazán, gráfok és vektorok is szerepeltek a középszintű matekérettségi első részében.

A pápai gimnáziumban 54-en írták meg a középszintű matekérettségit

Fotó: Haraszti Gábor

Matekérettségi: a második rész nehezebb volt

A diákoknak térfogatot, mértani sorozat összegét is ki kell számolniuk, írja az Eduline. A második részben a geometria is előkerült, volt egyenletmegoldás a valós számok halmazán és téglalap kerületének kiszámítása is, de a négyszög szögei, a függvény jellemzése, túrórúddal, légnyomással és a telefonhívásokkal kapcsolatos szöveges példák is ott voltak a kisebb feladatok között.

A feladatok a diákok többségét próbára tették

Fotó: Haraszti Gábor

A matematikaérettségi sokak számára a legnehezebb próbatétel az írásbeli dolgozatok során, a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban középszinten magyarul és angolul összesen 54-en tettek vizsgát matematikából, két petőfis diák pedig Veszprémben emelt szinten adott számot tudásáról, szintén angol nyelven. A 12/C osztályos Teiszler Gergő az elsők között végzett a feladatokkal, a matematikatanárnak készülő diák szerint a vártnál nehezebbek voltak a feladatok.

Teiszler Gergő könnyebb feladatokra számított

Fotó: Haraszti Gábor

– A vizsga első fele sikerült jobban, mindössze néhány hibapontot véthettem, a második résznél már jobban oda kellett figyelni, de ez is ment, olyan 80 százalékos eredményre számítok – mesélte a marcalgergelyi fiatalember. – Az elmúlt néhány év feladataival és a próbaérettségivel összehasonlítva mindenképp nehezebb volt, a kombinatorikai és a geometriai feladatok is jobban próbára tettek, mint vártam – osztotta meg tapasztalatait Gergő, aki a szombathelyi ELTE Savaria Egyetemi Központ matematika–fizika szakos tanárképzésére jelentkezett.

Winhoffer Kata a függvényes feladatoktól és a térgeometriától tartott

Fotó: Haraszti Gábor

A 12/B osztály végzős diákja, Winhoffer Kata angol nyelven vizsgázott matematikából, mint mesélte, ő rosszabbra számított, a függvényes feladatoktól és a térgeometriától tartott, de egyik sem volt nagyon nehéz. – A legnehezebb feladat számomra a halmazos volt, mert a feladat szöveges feladat formájában volt megadva, így ez pluszlépéseket jelentett. Az, hogy angolul írtam a matekérettségit, nem nehezítette a vizsgázást, hiszen a gimnáziumban 10. osztály óta angol nyelven tanultuk a matematikát, az elméletet, és így oldottuk meg a feladatokat. Az érettségire nagyon alapos felkészítést kaptunk, a korábbi évek angol nyelvű matematikafeladatait is sokat gyakoroltuk – mesélte Kata, aki elsősorban a budapesti Semmelweis Egyetemre készül, gyógytornász szakra. Ugyanezt a szakot jelölte meg Pécsen, Szegeden és Szombathelyen is. – A biológia kötelező tantárgy e szakon, így ebből emelt szintű vizsgát fogok tenni – árulta el Kata.