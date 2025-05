Itt vannak a matekérettségi hivatalos megoldásai, mutatjuk

A matematika érettségi során középszinten a végzős középiskolások az első részben rövid válaszokat igénylő, alapvető készségeket mérő feladatokat, a második rész komplexebb, hosszabb kifejtést igénylő példákat kaptak. Halmazok, egyenlet a valós számok halmazán, gráfok és vektorok is szerepeltek a középszintű matek érettségi első részében. A második részben a geometria is előkerült, volt egyenletmegoldás a valós számok halmazán és téglalap kerületének kiszámítása is, de a négyszög szögei, a függvény jellemzése, túrórúddal, légnyomással és a telefonhívásokkal kapcsolatos szöveges példák is ott voltak a kisebb feladatok között – ahogy arról már lapunkban írtunk.

Matematika érettségi – Sokak számára ez a legnehezebb próbatétel az írásbeli dolgozatok során.

Matematika érettségi 2025 megoldások – ami a legtöbbeket érdekel

Matek érettségi 2025 megoldások – ami a legtöbbeket érdekel az a helyes megoldások levezetése és már meg lehet nézni a magyar érettségi és a matematika érettségi hivatalos megoldásait is. Az Oktatási Hivatal a javítási-értékelési útmutatóival együtt tette közzé.