Mintegy száz magyar film a MOZ.GO kínálatában

A rendezvény programjait ismertető keddi veszprémi sajtótájékoztatón Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a században a mozgókép vált az egyik legfontosabb közvetítő eszközzé. Úgy fogalmazott, a fesztiválnak kettős célja van: egyrészt megmutatni a filmes szakma alkotásait, másrészt az, hogy minél több emberhez segítsen azokat eljuttatni. A veszprémi–balatoni térség és a fesztivál pedig kiváló közvetítő közeg – mondta.

A Hunyadi-sorozatról kerekasztal-beszélgetést rendeztek az alkotókkal

Fotó: Magyar Mozgókép Fesztivál

Káel Csaba jelezte, a játékfilmek mellett a dokumentumfilmekre és az animációs filmekre is koncentrál a fesztivál. Ne felejtsük el, hogy 111 éves a magyar animáció – jegyezte meg. A kormánybiztos hangsúlyozta: a fesztivál helyszínei jól beváltak, idén annyi változás lesz, hogy a díjátadó gálát a korábbiaknál nagyobb befogadóképességű Balatonfüred Kongresszusi Központban tartják. Káel Csaba hozzátette, idén 5+1 életműdíjat adnak át. Különlegességnek nevezte, hogy egyben levetítik moziban a több televíziós nézőcsúcsot megdöntött, tízrészes Hunyadi-sorozatot. Láthatja a közönség a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmet, amellyel hétfőn átlépték a 800 ezredik nézőt; és a Véletlenül írtam egy könyvet című alkotást, amely a rendszerváltás óta legtöbbször megnézett családi-ifjúsági film lett – ismertette. Káel Csaba arról is beszélt, hogy idén 130 éves a film, a magyar film pedig 124 éves, és tavaly is volt magyar Oscar-díjra jelölt filmes szakember, Jancsó Dávid vágó.

Egy film palackpostaként üzen a jövőnek – fogalmazott Csáky Attila fesztiváligazgató, aki kiemelte: idén is a legújabb magyar filmek lesznek a fesztivál középpontjában. Először láthatja a közönség a Nemzet aranyai című tévésorozatot, amely az azonos című, két évvel ezelőtti film kibontása. Továbbá olyan premierfilmeket, mint a Marék Veronika gyerekkönyve sikerét feldolgozó Kell egy oroszlán; a Neumann János életét felidéző A legpompásabb emberi elme; az első szerelem misztériumát kutató 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója; az 1335-ös cseh, lengyel és magyar uralkodó sorsfordító tárgyalását felelevenítő Királytalálkozó; a Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtőútjáról megemlékező Testamentum, vagy az ökölvívó fiú és a szexinfluenszer lány kálváriáit kibontó One More Like. Látható lesz a MOZ.GO-n a Futni mentem, az Egy százalék indián, a Kálmán-nap, a KIX, a Mi vagyunk Azariah, illetve a száz éve született Makk Károlyra és Darvas Ivánra emlékező, felújított Liliomfi, valamint a nemrég elhunyt Mécs Károly tiszteletére A kőszívű ember fiai is.