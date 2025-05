Mocsári teknős 1 órája

Különleges állatok lepik el a bakonyi utakat (+ videó)

Most a Bakonyban is figyelni kell arra, mire lépünk, mire hajtunk rá. Tavasszal is találkozhatunk apró teknősökkel, amelyek a vízig tartó útjuk során védtelenek. Persze ez elsősorban a Balaton környékén fordul elő, a Bakonyban ritkábban, de érdemes pár helyen figyelni erre, az őshonos mocsári teknősökre. Mutatjuk, hol. A szélnek eresztett akváriumi példányokról szintén érdemes pár szót ejteni.

A kis védett mocsári teknősök többsége nyár végén kel ki a tojásból és igyekszik a víz felé. Ám, ha az anya későn rakta le a tojásokat, akkor a kicsik áttelelnek és a tavaszi napsugarak hatására bújnak elő a tojásból és ilyenkor az apró teknősök a vízig tartó útjuk során teljesen védtelenek. Erre a Balaton-felvidéki Nemzeti Park hívta fel a figyelmet. Mocsári teknős – A hazánkban őshonos, védett faj az ember áldozata lehet, amikor épp át akar kelni egy úton

Forrás: BfNPI, Kaszián Ágota Mocsári teknős – Tudnivalók Ha forgalmas autó- vagy kerékpárúton, járdán látjuk, akkor túlélési esélyeit úgy javíthatjuk, ha átsegítjük azon. Álljunk meg miatta! Ösztönösen tudja, merre kell mennie, ezért csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A tojásból kikelt teknős a víz felé igyekszik. A tojásrakás időszakban a felnőtt állat a fészekrakó hely felé halad, ami több kilométerre lehet a víztől. A mocsári teknős (Emys orbicularis) Magyarországon – mint minden kétéltű és hüllő – védett. Természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Mocsári teknős és a társai a Bakonyban A bakonyi teknőshelyzet ügyében a Bakonyi Természettudományi Múzeumhoz fordultunk. Kovács Attila zoológus adott tájékoztatást a mocsári teknősről. Magyarországon csak ez az egy teknősfaj őshonos.

Elsősorban a Balaton környékén fordul elő, a Bakonyban ritkább.

A Veszprém melletti Miklád mocsaraiban is él, ezért Veszprém és Gyulafirátót között előfordulhatnak úton átkelő példányok.

A kutató Hajmáskérnél talált úton elütött példányt.

A várpalotai tavak környékén az utakon szintén előfordulhat ilyen eset.

A Magas-Bakonyban, azaz Zirc környékén kevésbé. Teknősök a Magas-Bakonyban A mocsári teknősnek Zirc közelében a Kettes-tóban él egy néhány példányos állománya, azonban ez betelepítésből is származhat. Mocsári teknős mellett szélnek eresztett akváriumi teknősök is előfordulhatnak a városban. A zirci arborétum tavában megtalálhatók a vörösfülű és a sárgafülű ékszerteknős kiengedett példányai is, sőt, egy alkalommal az egyik zirci utcán egy fiatal görög teknőst találtak. Ezek a fajok nálunk nem őshonosak.

