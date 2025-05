Nyolc embert végeztek ki a bankban

A móri mészárlás elítéltje, Weiszdorn Róbert az életfogytig tartó szabadságvesztését tölti, évek óta nem állt kamera elé. 2002. május 9-én, a dél körüli órákban Weiszdorn Róbert és Nagy László lépett be a móri bankfiókba, hogy jelentős pénzt szerezzenek – céljuk eléréséhez bármire hajlandók voltak.

A móri mészárlás a magyar kriminalisztika egyik legsúlyosabb és legvéresebb bűncselekménye.

Fotó: MTI/Földi Imre

A móri mészárlás nyolc ártatlan ember életét követelte

A támadás során nyolc embert – banki dolgozókat és ügyfeleket – hidegvérrel kivégeztek. A bíróság ítélete szerint Weiszdorn kapásból lelőtte a bank biztonsági őrét, majd a bejárathoz ment, hogy elküldje az érkező ügyfeleket. Egy táblára mutatott nekik, amin ez a felirat szerepelt: Műszaki okokból zárva – idézi fel a borzalmas ügy részleteit a Bors. Nagy László eközben hét további embert - köztük banki alkalmazottakat és ügyfeleket - kivégzett egy géppisztollyal. A bűnözőknek a páncélszekrényt nem sikerült kinyitniuk, így mindössze alig több mint 7 millió forintot zsákmányoltak.

A helyszínt sietve hagyták el, de több szemtanú is észlelte őket. A rendőrséghez így gyorsan eljutott a bejelentés. Az eset nemcsak a brutális elkövetés miatt vált emlékezetessé, hanem azért is, mert a nyomozás először teljes mértékben tévúton haladt: 2004-ben egy K. Ede nevű férfit ítéltek el tévesen, aki aznap nem is tartózkodott Móron. Csak 2006-ban tört meg az ügy, amikor egy amatőr hadszíntérkutató, Szebenyi István megtalálta a gyilkos fegyvert. Ezzel jutottak el a valódi tettesekhez. Nagy László az ítélethirdetés előtt öngyilkosságot követett el, Weiszdorn pedig életfogytiglani büntetést kapott – leghamarabb 40 év múlva szabadulhat.

Weiszdorn Róbert a TV2 kamerája előtt mesélt a szörnyűségről

Forrás: Bors



Weiszdorn most, több mint két évtized után először vállalt kamera előtti interjút a TV2 megújult Napló című műsorában. A beszélgetésben új részleteket is megosztott az eseményekről. Bár elismeri, hogy fegyvert fogott és szerepet vállalt a bankrablásban, továbbra is azt állítja: nem ő ölt, és nem tudott arról, hogy társa vérengzésre készül. Lelkiismerete azonban nem nyugodt, és úgy érzi, súlyos bűnt követett el.

„Elvégeztem, amit nekem kiadott utasításba, fogjam le a kamerát, álljak oda az ajtóba, küldjem el az embereket, ez volt a feladatom” – nyilatkozta Nagy Lászlóra utalva.