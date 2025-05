Időjárás okozta a spanyol áramszünetet? Németh Lajos kételkedik

Április 28-án több európai országban, köztük Spanyolországban is komoly áramszünet bénította meg az életet, ahogy azt korábbi cikkünkben is írtuk. A pontos okok egyelőre nem ismertek, de egyesek szerint egy légköri jelenség is állhat a háttérben. Erről kérdezték Németh Lajost, aki ugyan együttérzését fejezte ki az érintettek felé, de szakmailag szkeptikus az elmélettel kapcsolatban.

Áramszünet Spanyolországban: helyszíni fotó az állapotokról, Németh Lajos elmondta véleményét

Fotó: Europa Press News/Forrás: Getty Images

Németh Lajos elmondta véleményét

Rettentő, hogy a 21. század embere mennyire ki van szolgáltatva az áramellátásnak

– fogalmazott a meteorológus, aki szerint teljesen irreális, hogy egy időjárási jelenség egész országok áramellátását leállítsa. Mint mondta, 50 éves pályafutása alatt még nem hallott hasonlóról, és legfeljebb 10 százalék esélyt ad annak, hogy valóban ilyen ok állna a háttérben – ráadásul ezt sem tudományos alapon, csak személyes véleményként.

A spanyol meteorológiai szolgálat hivatalos közleménye szerint más, sokkal valószínűbb technikai okok is szóba jöhetnek, így az időjárásos elmélet egyelőre inkább találgatás marad – olvasható a cikkben a kemma.hu oldalon.