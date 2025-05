Három nap és bezárul a titkok kapuja

Ferenc pápa halála után, jövő szerdán ülnek össze a bíborosok megválasztani az új egyházfőt, hagyományosan a Sixtus-kápolnában. Az elmúlt napokban szinte minden nap érkezett hír a pápa utódlásával kapcsolatban: latolgatják, ki lehet az új egyházfő, sőt fogadásokat is kötnek rá. Már a pápa választás előtt botrány robbant ki, a francia elnököt azzal vádolták meg, hogy befolyásolni akarja a választást, ezt később a hivatalos források cáfolták.

Ferenc pápa temetése: ki lesz az utódja?

Fotó: Anadolu via AFP / Forrás: AFP

Pápa lehet a vatikáni államtitkár, vagy inkább a magyar egyházfő?

A Vatikán államtitkára, Pietro Parolin jelenleg a legesélyesebb jelölt a pápai trónra, legalábbis a legtöbb vatikáni elemző és fogadóiroda szerint. Diplomáciai tapasztalata, szervezeti befolyása és higgadt, kiegyensúlyozott vezetési stílusa miatt sok bíboros tekint rá a stabilitás és folytonosság garanciájaként Ferenc pápa után. Parolin nemcsak Ferenc közeli szövetségese, hanem olyan kompromisszumos jelölt, akit a különböző ideológiai irányzatok is elfogadhatnak. Olasz származása, valamint a Vatikán belső hatalmi struktúráiban betöltött szerepe szintén erősíti esélyeit, különösen egy olyan konklávéban, ahol a gyors megegyezés kulcsfontosságú lehet.

Erdő Péter bíboros római címtemplomában mutatott be misét vasárnap. Fotó: MTI

A magyar katolikus egyház vezetője, Erdő Péter neve is egyre gyakrabban kerül elő a lehetséges pápajelöltek között, különösen a konzervatív irányvonalat képviselő bíborosok körében. Mint volt bíborosi szinódusi elnök és a Pápai Biblikus Bizottság tagja, Erdő mély teológiai tudással és erős intellektuális háttérrel rendelkezik. Konzervatív álláspontjai – különösen a hagyományos családmodell és erkölcsi tanítások védelme – erős támogatottságot biztosítanak számára az egyház hagyomány hűbb köreiben. Bár nem tartozik a favoritok közé, egy elhúzódó konklávé során kompromisszumos, „harmadik utas” jelöltként is előtérbe kerülhet – különösen, ha a latin-amerikai és afrikai bíborosok támogatását is sikerül elnyernie. Megválasztása történelmi jelentőségű lenne: ő lehetne az első kelet-közép-európai pápa II. János Pál óta. a Metropol azt is kiderítette, mi történik, ha őt választják pápának.