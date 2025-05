Mutatjuk, hogyan történik a pápaválasztás

A konklávé, vagyis a pápaválasztó bíborosi gyűlés május 7-én veszi kezdetét. A választás zárt ajtók mögött, szigorú protokoll mentén zajlik, és csak a Sixtus-kápolnából felszálló füst színe révén kerülhet ki információ a döntéshozatal állásáról. Fekete füst jelzi, ha a szavazás eredménytelen volt, míg a fehér füst megjelenése azt jelenti, hogy a katolikus egyház új vezetőt választott.

Pápaválasztás: Felszerelték az eredményt jelző kéményt

Forrás: vg.hu

Ki lesz az új pápa?

A kémény felszerelésének mozzanatait fotósok is megörökítették. A kápolna előkészítése is zajlik, miután a Vatikáni Múzeum kulcsmestere bezárta a kápolnát a látogatók előtt. Mintegy negyven szakember – villanyszerelők, ácsok, asztalosok, lakatosok – dolgozik a helyszínen, hogy biztosítsák a zárt és zavartalan lebonyolítást.

A mostani konklávéra 135, 80 év alatti bíboros érkezik a világ különböző pontjairól. A pápa megválasztásához kétharmados többség szükséges. A szavazás minden körében leadott cédulákat elégetik, és az így keletkező füst – külön színező anyagokkal – válik a világ számára is értelmezhető jellé. Ferenc pápa húsvéthétfőn bekövetkezett halála óta a világ figyelme a Vatikánra irányul. A Szentatyát múlt héten helyezték örök nyugalomra a Santa Maria Maggiore-bazilikában, utolsó kívánsága szerint. A temetési szertartást Giovanni Battista Re olasz bíboros vezette. A katolikus egyház új vezetőjének személye még ismeretlen, de a sajtó és az egyházi közösségek már találgatják, vajon ki kapja meg ezt a történelmi megbízatást. A legnagyobb kérdés az, hogy az új pápa továbbviszi-e Ferenc pápa progresszív reformjait, vagy visszatér a hagyományosabb, konzervatív irányvonalhoz. A lehetséges utódok között magyar vonatkozás is van: a legesélyesebb jelöltek között említik Erdő Péter bíborost is.

A konklávé hossza előre nem megjósolható. Bár az előző két választás (2005-ben és 2013-ban) mindössze két nap alatt eredményt hozott, most számos tényező befolyásolhatja a döntés megszületését. Az egyház, a hívők és a világ vezetői egyaránt várják a fehér füstöt, amely új korszakot jelez majd a katolikus egyház történetében.