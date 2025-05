XIV. Leó: Egy misszionárius útja a pápává válásig

Az új pápa Chicagoban született 1955. szeptember 14-én, francia és spanyol gyökerekkel rendelkező családban. Már fiatalon megmutatkozott benne a hivatás iránti vonzalom: belépett a Szent Ágoston Rendbe, ahol 1978-ban tette le első fogadalmát, majd 1981-ben az örökfogadalmát is. A rendi közösség, amely az intellektuális elmélyülést és a közösségi szolgálatot ötvözi, végigkísérte egész életét.

Robert Francis Prevost, azaz XIV. Leó pápa

Forrás: Vatican Media Live

A pápa életútja

Teológiai tanulmányait Rómában, a Pápai Szent Tamás Egyetemen végezte. Itt filozófiából és egyházjogból is diplomát szerzett, megalapozva későbbi vezetői és tanítói szerepét. Ám a diplomák és római falak helyett ő Perut választotta: 1985-ben misszionáriusként érkezett Latin-Amerikába, ahol több mint három évtizedet töltött el. Munkásságát főként a szegények szolgálata jellemezte, és hamarosan a helyi közösségek elismerését is kivívta.

2014-ben Ferenc pápa a perui Chiclayo egyházmegye püspökévé nevezte ki. Püspökként is megmaradt szerény, elérhető, ugyanakkor határozott vezetőnek.

2023-ban újabb fordulópont következett: Ferenc pápa őt választotta a Püspöki Dikasztérium prefektusának, amely a világ püspökeinek kinevezéséért és támogatásáért felel. Ez a megbízatás a Vatikán egyik legnagyobb befolyású hivatalát jelenti, és Prevost új szerepkörében is a közösségekhez való kötődés és a szociális érzékenység elvét követte. Ugyanebben az évben bíborosi rangot is kapott, ezzel hivatalosan is bekerült a katolikus egyház legszűkebb vezetői körébe.

Az amerikai hívek örömmel fogadták

Forrás: Vatican Media Live

Végül a bíborosi konklávé Robert Prevostot választotta meg pápává. Új neve, XIV. Leó, történelmi elődjeihez hasonlóan a reform és a megújulás üzenetét hordozza. Ő az első amerikai születésű pápa, valamint az első, aki Ágoston-rendi szerzetesként tölti be ezt a tisztséget. Megválasztása nemcsak személyes történetének csúcspontja, hanem korszakváltás is az egyház életében.

Első pápai beszédében XIV. Leó a béke, az egység és a társadalmi igazságosság fontosságát hangsúlyozta, és megerősítette elkötelezettségét Ferenc pápa reformtörekvéseinek folytatása mellett. Várhatóan kiemelt figyelmet fordít majd a migráció, a klímaváltozás és a globális konfliktusok kérdéseire is – mindezt egy olyan szemlélettel, amely a periférián élőket nem problémaként, hanem az egyház megújulásának kulcsaként látja.