Tarolt a József Attila pszichoanalíziséről szóló alkotás Pápán

Ahogy arról korábban hírt adtunk, Európa egyetlen történelmi tematikus fesztiválján több mint 300 alkotás közül 17 került be a döntőbe, melyeket a Petőfi moziban vetítettek le. A pápai filmfesztivál valóban nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen a magyar alkotások mellett érkeztek filmesek Koreából, Nepálból, Finnországból, az Ír-szigetekről, a Fülöp-szigetekről, Ausztriából és Németországból is.

A pápai filmfesztiválra színes nemzetközi mezőny fogadta el a meghívást

Forrás: Szervezők

Míg a nyitó ünnepségnek a pápai filmszínház adott otthont, addig a záró vacsorát és a díjátadót az Esterházy-kastélyban rendezték. Itt találtak gazdára a fesztivál kategóriáinak díjai, az aranydiók. Átadták többek között a legjobb magyar film (1968 - Egy szerelem rekonstrukciója), a legjobb színésznő (Elena Franke), a legjobb színész (Sütő András), a legjobb rendező (Stefan Ludwig) díját, a zsűri különdíját pedig a Puskás Ferenc ausztráliai szerepvállalásáról szóló, Ange & The Boss – Puskás in Australia című dokumentumfilm kapta. Pozsgai Zsolt fesztiváligazgató köszöntőjében többek között a napok alatt összekovácsolódott közösséget is kiemelte.

A szervezők húsz díjat osztottak ki

Forrás: Szervezők

– Olyanok voltunk ebben a néhány napban ebben a kisvárosban, mint egy nagy család, úgy látom, a vendégeink is így éreztek. A filmesek sokat találkoztak, beszélgettek, közös programokon vettek részt. Örömteli, hogy többen voltak kíváncsiak a filmekre, mint tavaly, ez például annak is köszönhető, hogy itt, Pápán debütált a Reménytelenül című József Attila-film – árulta el a fesztiváligazgató, aki a jövővel kapcsolatban elmondta, 2026-ban is szeretnék megrendezni a fesztivált, kis módosítással, ugyanis az évek során azt vették észre, hogy egyre kevesebb olyan történelmi- vagy épp dokumentumfilm születik, ami miatt eredetileg megálmodták ezt a rendezvényt, ezért ezekre a kategóriákra nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni.

A pápai filmfesztivál legjobb alkotása A Reménytelenül lett.