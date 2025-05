Élő adás 2 órája

Pápaválasztás 2025 – Élő közvetítés a Szent Péter térről és a Sixtus-kápolna kéményéről!

A világ szeme most Rómára szegeződik. Május 7-én délután hivatalosan is megkezdődött a 2025-ös pápaválasztás, vagyis a konklávé, miután elbúcsúztunk Ferenc pápától. A Sixtus-kápolna kéményéből felszálló füst jelzi majd a világnak: megválasztották-e az új egyházfőt, vagy sem. A választási folyamat zárt ajtók mögött zajlik, de mi is részesei lehetünk a történelmi pillanatoknak – élőben követhetjük a Vatikán eseményeit.

Forrás: Vatican Media Live Pápaválasztás 2025: Élőben a Vatikánból Meddig tart a konklávé? Mikor jöhet a fehér füst? A bíborosok mindennap több körben szavaznak a Sixtus-kápolnában, amíg valamelyik jelölt el nem éri a kétharmados többséget. A füstjelzések általában délelőtt és délután történnek, de a pontos időpont mindig meglepetés. Amíg nem látjuk a fehér füstöt, nincs döntés. Mit jelent ez a katolikusok számára? Ez nemcsak egyházpolitikai esemény, hanem spirituális mérföldkő is a világ 1,4 milliárd katolikus hívője számára. Az új pápa személye formálni fogja az egyház jövőjét, társadalmi szerepvállalását és üzenetét is – nemcsak Rómában, hanem minden földrészen.

