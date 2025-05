Pápaválasztás 1 órája

Akadozó élő adások, eltűnő internet – megbénultak a stábok a pápaválasztás helyszínén

Miközben a világ feszülten figyeli a 2025-ös pápaválasztás fejleményeit, a Vatikánnál dolgozó stábok egészen másfajta kihívásokkal néznek szembe. A fehér füst még nem szállt fel, de az élő közvetítések már most is komoly nehézségekbe ütköztek – és nemcsak a kamerák mögött állók bosszúsak, hanem a nézők is.

A pápaválasztás napjai mindig különleges figyelmet kapnak, nemcsak vallási, hanem médiatörténeti szempontból is. A világ minden pontjáról érkeztek riporterek, technikusok és híradósok Rómába, hogy élőben közvetítsenek minden rezdülést – már ha tudnak. Egy helyszínen dolgozó stábtag szerint nemcsak a Vatikán falain belül, de még a közvetlen környezetében is alig működik az internet. Akadozó élő adások, eltűnő internet – megbénultak a stábok a pápaválasztás helyszínén

Fotó: Anadolu/Forrás: Getty Images Pápaválasztás – probléma az internetkapcsolattal Képtelenség stabil élő adást küldeni. Mindenki próbálkozik, de képkockánként haladunk – mondta lapunknak a Rómában forgató munkatárs. A probléma háttere egyszerre technikai és logisztikai. A Vatikánban ilyenkor teljes kommunikációs zárlat van érvényben, hogy a bíborosokat semmi ne zavarja az új egyházfő kiválasztásában, és még véletlenül se szivárogjon ki információ a külvilág felé. Ez érthető, de az internetprobléma nem csak a falakon belül érezhető. A legnagyobb gondot az okozza, hogy több száz stáb és turisták ezrei próbálnak egyszerre mobilinternetet használni, ami rendkívül leterheli a hálózatot. Egy ekkora tömegben a sávszélesség gyakorlatilag darabokra szakad – márpedig egy élő közvetítés stabil és gyors kapcsolatot igényel. Szerencsére a Vatikán hivatalosan is közvetíti az eseményeket, így aki otthonról követné a pápaválasztás alakulását, az nem marad le a legfontosabb pillanatról – például a várva várt fehér füst felszállásáról, amely az új pápa megválasztását jelzi majd. Hogy mikor érkezik el ez a pillanat, még nem tudni. Az viszont biztos, hogy a találgatások már javában zajlanak, és egyelőre több esélyes neve is felmerült Ferenc pápa lehetséges utódjaként. Egy azonban biztos: a világ szeme most Rómára szegeződik – még ha időnként homályos is a kép – írja a kemma.hu.

