Élő adás 1 órája

Pápaválasztás a Sixtus-kápolnában – élőben követhető, mikor száll fel a fehér füst

Megkezdődött a világ egyik legrejtélyesebb és legszigorúbban őrzött választása: szerdán hivatalosan is kezdetét vette a konklávé, amely során a pápaválasztó bíborosok új egyházfőt választanak a katolikus egyház élére. A folyamat már most milliókat szegez a képernyők elé – a döntő pillanat pedig akár perceken belül is elérkezhet.

A hagyományoknak megfelelően szerdán az eskütétel után az utolsó kívülálló is elhagyta a Sixtus-kápolnát. A ceremóniát az „extra omnes” (mindenki kifelé) felkiáltás zárta, amely után csak a szavazásra jogosult bíborosok maradhattak bent. Ez a pillanat jelzi: a világ szeme most már teljes figyelemmel a kéményre szegeződik. Pápaválasztás: az ajtót kulcsra zárták, a kápolna szentélyében csend honol – és hamarosan füst száll majd fel az égbe. Pápaválasztás a Sixtus-kápolnában – élőben követhető, mikor száll fel a fehér füst

Forrás: DRM News Youtube Pápaválasztás - A fehér vagy fekete füst mindent elárul A pápaválasztás legikonikusabb pillanata, amikor a Sixtus-kápolna kéményéből füst emelkedik az ég felé. Amennyiben sikeres volt az első szavazás, fehér füst jelzi: megvan az új pápa. Ha azonban a szavazás sikertelen, fekete füst száll fel, és másnap újra próbálkoznak. A világ élő adásban figyeli majd, vajon megszületett-e a döntés. Kövesd élőben:

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!