Rácz Jenő lemondott a fine diningról - óriási váltás előtt a sztárséf

A település polgármestere, Hebling Zsolt szerkesztőségünknek elmondta, hogy tavaly júliustól kezdte meg a működését az Ypsilon Yacht Club, mely egy 300 fős modern kikötőnek számít. Már akkor bejelentették, hogy 2025-től Rácz Jenő Michelin-csillagos sztárséf fog éttermet nyitni benne.

Május végén megnyílik Alsóörsön az Y By Rácz Jenő étterem

Fotó: Facebook/Chef Jeno Racz

Már kezdetben tisztázták, hogy a körpanorámás étteremben nem fine dining menüsort terveznek, hanem sokkal szélesebb körű, házias ételeket készítenének, vagyis egy teljesen egyedülálló, új balatoni kínálatról van szó.

Rácz Jenő étterme fellendítheti Alsóörs forgalmát

A polgármester szerint az elmúlt években sokat fejlődött a település gasztronómiai kínálata. Amit eddig partnereik kitaláltak, mindet jól fogadták a lakosok és a községbe látogatók. A hagyományos hamburgeresek mellet például megjelentek a különleges ételtálak, a fröccsterasz és a strand vendéglőseinél is felbukkantak új profilelemek. De nem csak nyáron, hanem télen is sok étterem nyitva van, többek a strandon is.

Hebling Zsolt azt mondta, már önmagában Rácz Jenő neve nagy vonzerőt fog jelenteni. Ő is támogatja, hogy ne a fine dining irányába induljanak el, ami csak egy nagyon szűk réteget tud elérni. Az étterem nem csak a vitorláskikötő tulajdonosainak, hanem betérő vendégeknek, kerékpárosoknak is finom ételekkel tud majd szolgálni. A polgármester zárásul még elmondta, hogy nagyon várják a település és a Balaton új színfoltjának a nyitását.