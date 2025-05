A rendőrség a humor eszközével hívja fel a figyelmet

A Pest vármegyei rendőrség videója, a „Ne magyarázkodj, használd a biztonsági övet!” nemcsak tanulságos, hanem szellemes is, ezúttal ugyanis az igazoltató rendőr nem más, mint a világszerte ismert Hide the Pain Harold, azaz Arató András. „Bocsánat, uram, csak tíz métert jöttem biztonsági öv nélkül” – mentegeti magát az autós egy új videóban, miután a rendőrök félreállították. Erre a mondatra reagált a maga megszokott módján Arató András.

A Veszprém vármegyei rendőrség humoros videóiért Csepely Balázs rendőr őrnagy a felelős

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

A Veszprém vármegyei rendőrségnél is készülnek hasonló videók

Nemrég a Veszprém vármegyei rendőrség is megosztott egy hasonlóan humoros videót, melyben Csepely Balázs rendőr őrnagy ismerteti a 10 hónapos képzés részleteit. A vicces hangvételű kisfilm célja, hogy felhívja a figyelmet a hivatásos szolgálat iránti elköteleződésre, miközben lazább, közvetlenebb formában mutatja be a rendőri munka világát. A klasszikus Star Wars-dallamoktól kezdve a Rendőrakadémia ikonikus zenéjéig több filmzenei utalás is helyet kapott benne.