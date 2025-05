Repce virágán, ölyv árnyékában: nagy munkában a mezőn (galéria)

Repceparti méhecskékkel és repcelepkével – Herend mellett döng az élet. A Veszprém melletti lankák és dombok között autózva egyszer csak feltűnt a sárga tenger: egy igazi, illatos repcemező, amit nem lehetett szó nélkül hagyni – sem fotómasinával, sem lélekkel. Az egész tájat belengte a virágzó repce jellegzetes, mély illata, amit a döngicsélő méhek zümmögése tett még elevenebbé. A kis szárnyas dolgozók valóságos repcepartit tartottak: szorgos rajokban cikáztak virágról virágra, mint akik pontosan tudják, hogy ez most az ő idejük. És valóban, a méhek ilyenkor vannak igazán elemükben – és milyen jó, hogy vannak! Ők nem csupán édes mézzel örvendeztetnek meg minket, hanem az élelmiszerbiztonság szorgos kis őrei is. A világ mezőgazdasági növényeinek közel háromnegyede függ valamilyen módon a beporzó rovaroktól, elsősorban a méhektől. Az ő munkájuk nélkül számos gyümölcs, zöldség és olajos növény – így például a repce is – jóval kevesebb termést hozna, vagy egyáltalán nem is létezne.

A repce virágpora ezrével csalogatja a kis repkedő jószágokat

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ahogy a gép kattanása közben ezt próbáltam megemészteni, feltűnt egy ismerős kis sziluett is: egy repcelepkét láttam meg az egyik virágfej körül lebegni. Néhány nappal korábban még egy orgonabokor körül láttam hasonló példányt szálldosni, ott kicsit eltévedtnek tűnt – de itt, a repcetenger közepén már teljesen otthon érezte magát. Egy kis különcség sosem árt a természet palettáján, ugye.

Ennyi mindenkit vonz a repce?

És ha ez még nem lett volna elég, fent az égen egy méltóságteljes egerészölyv keringett – talán ő is a saját zsákmányát fürkészte odafentről, miközben lent a mezőn egy másik, apróbb léptékű vadászat folyt: a virágpor begyűjtése.

Egerészölyv a repceföld felett portyázik

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A természet ilyen pillanatai – amikor a fény, az illat, a hangok és az élőlények mind egyetlen, vibráló jelenetbe olvadnak össze – olyanok, mint egy pillanatkép a világ egyensúlyából. Ahol mindenki tudja a dolgát: a méhecske, a lepke, az ölyv – és néha még az arra járó ember is, aki megáll egy fotóra, és talán egy kicsit újra rácsodálkozik arra, hogy milyen elképesztően fontos és finoman működő rendszer a természet.