Rigó fészkelt a tujámon - egy kertnyi csoda Veszprémben (fotók, videó)

Izgalmak és jó tanácsok, ha rigó van a kertedben

Egyik nap két hím rigót láttam a fészek peremén, idegesnek tűnő mozdulatokat végezve. Nagyon megijedtem – talán bántják a kicsiket? Felhívtam Sárkány Beátát, a Fehér Holló Vadvédelmi Alapítványtól, aki megnyugtatott: a rigók nem bántják a saját fiókáikat, sőt, még idegen fészekaljat is hajlamosak gondozni. Amit láttam, az az etetés része volt, nem támadás. Érdekesség a fekete rigókkal kapcsolatban, hogy amikor nevelünk kis rigókat, és kalitkában kirakjuk őket napozni, akkor a hangjukra megjelennek a fekete rigók a környékről, és hiába nem az ő fiókájuk, leeteti őket a tojó és a hím is - mesélte. Mennyire megható, ismét tanulhatunk valamit az állatoktól! Ez a tudás még közelebb vitt ehhez az apró madárvilághoz. A fiókák szépen fejlődtek, de egyik napról a másikra hárman maradtak. Nem találtuk az aljnövényzetben a hiányzó kettőt. Ez volt az első intő jel, hogy a természet rendje nem mindig ad kíméletes válaszokat. A szakember beszél arról is, ami nem csak a rigókra vonatkozik, hanem minden madárra, ami a kertünkben, ember közelében fészkel: ha valakinek van kisállata, macskája, kutyája, és nem szeretné, hogy a fiókáknak bajuk essen, amíg nem tudnak repülni, az a háziállatát lehetőség szerint arra a néhány napra kerítse el, nehogy a gyakorló repülős fiókákat elkapja. Eljött nálunk is a kirepülés ideje. Azt hittem, ünnep lesz. Hogy meglátom, ahogy szárnyra kapnak, és én ott leszek, búcsút intek, talán még meg is könnyezem. És mégis: a könnyek jöttek, de más miatt. Az egyik kicsi túl korán került a földre, gyenge volt, nem élte túl.

Szívszorító látvány volt a halott kismadár

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A másik kettő kirepült, de nem láttuk többé. Tudtam, hogy a szülők még egy ideig etetik őket, de ez már nem az én történetem. Az ő útjuk már nem fért bele a kertembe. Bea erről is felvilágosított: a rigófiókák korai fészekhagyók, és a röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket. A tojásból kikelés után 10-14 nap múlva ugrálnak ki. Ilyenkor jópár napig, akár két hétig is a szülő eteti őket. Ilyenkor pár métert tudnak ugrálni, akár egy-egy métert felröppenni. Ekkor szokták feleslegesen összeszedni őket az emberek, mondván valami bajuk van. Van olyan fióka, amelyik mentésre szorul, de ezt szakembertől kérdezzük meg.