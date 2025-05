Új helyszín, régi hangulat – a RockBalaton idén vízparton tombol!

A nyár egyik legmenőbb zenei bulija, a fonyódi RockBalaton fesztivál idén vadonatúj, közvetlenül a Balaton partján fekvő helyszínen tér vissza. Augusztus 8. és 10. között a napsütötte Napsugár Kemping lesz a rockerek új bázisa – ahol a színpad mellett a vízpart is vár!

RockBalaton: Új helyszínre költözik a sokak által kedvelt fesztivál

Fotó: sonline/Kajetán Jácint

RockBalaton: Új helyszín, régi hangulat

A szervezők szerint az új hely nem csak gyönyörű, de praktikus is: a vasútállomás szinte a bejáratnál van, így akár vonattal is simán becsattoghatsz a fesztiválra. És ha két headbangelés között megmártóznál, csak pár lépés, és már csobbanhatsz is a Balatonban – ha minden jól megy, augusztusra pont tökéletes lesz a vízhőfok.

A fellépők listája még titkos, de annyit már most elárultak a szervezők, hogy idén is a hazai rockszcéna nagyágyúi érkeznek Fonyódra. Azt is megígérték: minden marad a régiben, már ami a hangulatot illeti – a RockBalaton élményéből idén sem engednek!

Fotó: sonline/Kajetán Jácint

És hogy mennyire imádják ezt a fesztivált a rajongók? Nos, nem véletlen, hogy a RockBalaton 2019-ben bezsebelte az Év Fesztiválja címet a koncert.hu közönségszavazásán – méghozzá a 100 ezer látogató alatti kategóriában.