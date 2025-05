Star Wars-rajongók randevúja különleges ereklyékkel (+képek+ videó)

A dátum eredete egy angol szójáték, melynek alapja a filmek visszatérő mondata, „Az erő legyen veled!” eredetileg, angol nyelven így hangzik: „May the force be with you!”, amit könnyen „May the fourth be with you!”-nak (Május negyedike legyen veled!) lehet érteni vagy mondani. Ezért tartják ezen a napon a nemzetközi Star Wars-napot.

A Star Wars-napon különleges relikviákat lehetett megtekinteni

Fotó: Haraszti Gábor

A pápai Huszár Közösségi Házban ez volt az első közösségi kiállítás, melyen elsőként Vonnák Andrea köszöntötte a megjelenteket, aki személyes élményeit is megosztotta a Star Wars univerzumának pápai rajongóival.

A rajongókat Vadász Krisztina (balra) és Vonnák Andrea köszöntötte

Fotó: Haraszti Gábor

A Star Wars korosztálytól függetlenül töretlen népszerűségnek örvend

– Gyerekként láttam először a Csillagok háborúját, teljesen beszippantott az a messzi-messzi galaxis, az a pillanat pedig, amikor a Csillagromboló elképesztő hosszúságban végigvonult a vásznon, ott eldőlt minden, teljesen elvesztem abban a világban, ez azóta sem változott – mesélte az esemény szervezője. – A Star Wars hidat épít a generációk között, képes összekötni kicsiket és nagyokat, ismerősöket és ismeretleneket, csak azért, mert ugyanazért közösen rajongunk. Ez a kiállítás nem csak a filmekről, hanem rólunk is szól: az emlékekről, az első játékfigurákról, a vitákról, hogy ki a legjobb karakter, a házi barkács fénykardokról, a barátságokról, amik a közös rajongásból születtek. Meg persze arról is, hogy milyen jó felnőttként egy kicsit gyereknek lenni. Köszönet illeti azokat, akik elhozták saját, személyes kincseiket, melyeknek történetei vannak. Ez a kiállítás nem csak egy rajongói tárlat, ez egy időutazás, egy közös emlék, egy ünnep – emelte ki Vonnák Andrea.

A pápai kiállításra az R2-D2 asztrodroid is ellátogatott

Fotó: Haraszti Gábor

Az eseményen részt vett Vadász Krisztina alpolgármester is, aki köszönetet mondott a szervezőknek illetve a rajongóknak, amiért elhozták féltve őrzött kincseiket. A Star Wars-nap keretében a látogatók beszélgetést hallgathattak meg Nemes Zoéval, aki a Star Wars 8. részében statisztaként vett részt, volt közös társasozás és kvízest is, illetve Németh János győri gyűjtő UV fény alatt világító képeit is meg lehetett tekinteni.