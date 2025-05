Romantikus filmekben sincs olyan mesés lánykérés, mint a Bakonyban (videó)

Erika rögtön megfogott a temperamentumával. Belevaló és vicces. Határozott és könnyű vele beszélgetni, együttműködni. Nagyon tetszik benne a céltudatossága. Azt gondoltam, amikor megismertem, hogy általa egy olyan ember lépett az életembe, aki kitart a tervei mellett és az akkor is így lesz majd, ha a közös terveinkről lesz szó. Ezért voltam olyan kitartó az udvarláskor, de persze a külső is számít és az is nagyon vonzott