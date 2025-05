Lánykérések divatja – 9 ötlet a szerelmi vallomáshoz

Hogyan kérte meg a párja a kezét? Hogy kérte meg a párja kezét? – olvasóinkat is megkérdeztük erről. Kiderült, hogy van, akit háromszor is igazán romantikusan kértek meg, van, aki azt reméli, a második jobban sikerül majd, mint az első. Akit pedig egy tűzoltóhoz fűzött hozzá a szerelem, annak tűzoltólétrán, védőöltözetben vihetik fel a gyűrűt a lakása ablakába. Ez már több esetben előfordult. Emlékszem olyanra is, amikor a legény a tiszti avatásán térdelt le kedvese elé, más tűzoltófecskendővel és csapattársaival együtt úgy rontott be az üzletbe, ahol szerelme dolgozott, mintha ott tűz lenne. Pedig csak a szíve lobbant lángra.

A szerelem kifejezése – Lánykérési ötletek százával találhatók a neten. Megtalálja azt, ami a párjának igazán tetszik?

Forrás: Pexels-illusztráció

Szerelem, udvarlás, eljegyzés

Ha komoly kapcsolatra vágynak a párok, akkor a szerelem a romantika jegyében vezethet lánykéréshez, eljegyzéshez. A romantikus filmek szerint nem mindegy, erre hogyan kerül sor. Felsorolunk néhány példát a divatos megoldási módok közül.