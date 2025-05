A 27. Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztivál érkezik május végén Veszprémbe

Május 26. és 31. között a Hangvilla, az Agóra Veszprém és a FOTON Audiovizuális Centrum ad otthont a táncfesztiválnak. A versenyprogramot megelőző napon, május 26-án a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány és a FORTE Társulat Piros esőt kortyolt a föld – Nyolcvan évvel ezelőtt című produkciója látható majd, amely a roma kultúra szimbólumaival, mozgáskultúrájával kiegészülve teszi a fiatalok számára is átélhetővé a cigány népirtás sokáig kibeszéletlen és meghamisított történelmi tragédiáját.

Korábbi felvétel a 26. Tánc Nemzetközi Kortárs Fesztiválról

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A programsorozat nyitó- és zárónapján rendhagyó szabadtéri előadások által kelnek életre Veszprém ikonikus szobrai, a Korsós lány, az Ararát-emlékmű, a Millenniumi emlékmű, valamint a Három grácia csobogó.

A táncfesztivál programja

A fesztivál megnyitója május 27-én lesz a Hangvillában, ahol a Szegedi Kortárs Balett két egyfelvonásos darabja, a Bolero és a Vadak is látható lesz. A programsorozatban helyet kapnak neves hazai és külföldi alkotók, köztük a Közép- Európa Táncszínház, Juhász Kata, az Artus - Baltazár Színház, a Góbi Rita Társulat, a Gangaray Dance Company, Fehér Ferenc és Lőrincz Katalin, május 28-án pedig a francia Slippery Art Project érkezik a Within A Thousand Suns című duettjükkel. A táncelőadások mellett filmvetítések színesítik a programot, Steven Spielberg West Side Story című alkotása, valamint Andreas Bolm és Börcsök Boglárka A mozdulat művészete című filmje tekinthető meg a FOTON Audiovizuális Centrumban. A fesztivált eredményhirdetés és gála zárja május 31-én, ahol a Litéri Zöldág Kulturális Egyesület korcsoportjai mutatkoznak be. A 2025-ös fesztivál zsűrijének elnöke Pongor Ildikó, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész, a Halhatatlanok Társulatának tagja.