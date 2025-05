Visszarepít a 70-es, 80-as évekbe ez az elhagyatott üdülő

Az üdülő a hozzászólások szerint a Balatontól mindössze 100 méterre található, vagyis, ha lenne új tulajdonos és egy kicsit kipofoznák, vagy megtartanák retró stílusúnak, ami a 70-es, 80-as éveket hűen idézi, most is üzemképes lehetne. De sokan a rászorulóknak is odaadnák, hogy legyen hol lakniuk.

Az állami üdülő még megmenthető

Fotó: spiral urbex/Facebook

Az üdülő sok szép emléket őriz

Az egyik hozzászóló így emlékezett vissza: „Gyerekkorom nyarainak egyik helyszíne. Esőben a kiskamaszok a biliárdszobában töltötték az időt, egyébként mindenki a lángososnál, a külön strandon, a fiúk jó messze elkalandoztak pecázni meg csak úgy csavarogni. A berendezés már akkor sem volt modern, igaz, nem is voltunk sokat bent."

Egy másik kommentelő meghatódva azt írta: „Gyerekkorom üdülőhelye, rengeteg élmény és történet volt itt, láttam néhány éve kívülről. Most is megérintett."