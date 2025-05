Fehér füst száll fel – Új pápa: XIV. Leó néven, Robert Prevost

Új pápa, új remény – A Sixtus-kápolna kéményéből felszálló fehér füst jelzi a világnak, hogy megválasztották a katolikus egyház új vezetőjét.

Robert Prevost, az új pápa

Forrás: Vatican Media Live

Új pápa: Robert Prevost, XIV. Leó néven

Robert Prevost pápa első alkalommal jelent meg a hívek előtt a bazilika erkélyén, ahol rövid, de megható beszédben köszönti a világ katolikus közösségét.

A pápaválasztás mindig különleges pillanat az egyház életében, hiszen nem csupán egy új vezető megválasztásáról van szó, hanem arról is, milyen irányba kívánja terelni az egyház a jövőjét. A bíborosi testület döntése most is tükrözi az egyház jelenkori kihívásokhoz való viszonyát, és jelzi, milyen szerepet szánnak az új pápának a világ gyorsan változó körülményei között.

A világ figyelme most a Vatikánra szegeződik. Az elkövetkező napokban Robert Prevost pápa megkezdi szolgálatát, találkozókat tart, és első hivatalos nyilatkozataiban várhatóan körvonalazza pápasága fő irányvonalait. A hívők és a kívülállók egyaránt kíváncsian várják, milyen értékek és döntések mentén formálja az egyház jövőjét az új egyházfő.