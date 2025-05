Autó- és motorcsodák 2 órája

KITT is begurult a szenzációs autókiállításra

A Knight Rider amerikai televíziós sorozatból ismert harmadik generációs Pontiac Firebird is felvonult azon az autós találkozón, melyet nagy sikerrel rendeztek Pápán. A veteránjárművek iránti érdeklődés évről évre nő, amit jól mutatott a rendezvény látogatottsága is: több ezren voltak kíváncsiak a régi idők gépeire, nemcsak a négy- hanem a kétkerekűekre is.

A délelőtt folyamán a látogatók szinte időutazáson vehettek részt, különleges autókat és motorokat csodálhattak meg a várkerti parkolóban, ahol évente két alkalommal rendeznek ilyen eseményt, mindig sok autó és árus regisztrál a programra. A veteránjármű-kiállítás ugyanis egyben alkatrészbörze is, amire mint Takács János szervezőtől megtudom, még Kecskemétről és Pécsről is érkeztek. A veteránjármű-kiállítás legnépszerűbb autója KITT volt

Fotó: Haraszti Gábor – Körülbelül tíz éve szerveztem az első ilyen kiállítást, a Jókai Mór Művelődési Központ parkolójában az egy Fiat-találkozó volt 60-70 autóval – mesélte Takács János. – Nagy örömömre mind az autós társadalom, mind a közönség részéről pozitív visszajelzéseket kaptam, folyamatosan nőtt az autók és a kilátogatók száma, mostanra ott tartunk, hogy kinőttük a két parkolót. Pedig csak tavaly költöztünk ide, akkor összesen több mint 300 autó és motor jelent meg és idénre is már szűkösnek bizonyult a hely. Játékautók és oldtimerek is jól megfértek egymás mellett

Fotó: Haraszti Gábor A veteránjárművek szerelmesei sok különlegességet láthattak Ötven árus, közel 200 jármű, több ezer látogató – számokban így lehetne kifejezni a rendezvényt. – Nem szeretnék egy autót sem kiemelni, hiszen én azt gondolom, hogy minden jármű a maga nemében különleges. Jó látni, hogy már a fiatalabb korosztály is elhozza a múlt század autócsodáit, akik többek között Budapestről, Szombathelyről, Dunaújvárosból, Körmendről, Sopronból és Győrből érkeztek – mondta Takács János, aki hozzátette, szeretné, ha kiállítás a jövőben egy élményközpontú, családi rendezvénnyé nőné ki magát.

