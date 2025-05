Az életét kockáztatva kergeti a villámokat a magyar viharvadász (+ videó)

Török Balázs szegedi viharvadász szenvedélye gyermekkoráig vezethető vissza, már akkor is az ablakban könyökölt, türelmesen várta a lecsapó villámokat és figyelte, hogyan formálják az eget a viharos felhők - olvasható a Délmagyar cikkében.

Viharvadásznak lenni nem könnyű

Fotó: Stormskychase - Török Balázs/Facebook

A viharvadász sokszor az életét kockáztatja

Egy viharvadász munkája nem csak annyiból áll, hogy az eget kémleli, hanem előzetesen órákon át elemzi az időjárási modelleket, célpontot jelöl a térképen, majd GPS-szel felszerelkezve elindul a viharok felé. Mindezt a látvány és a lenyűgöző fényképekért teszi. Török Balázs és barátja, Sütő Máté egy-egy szupercella kedvéért akár száz kilométert is vezetnek, hogy a közeledő vihar sötét felhőit és mennydörgő villámait lencsevégre kapják. Gyakran éjszakákat töltenek a szabad ég alatt, hogy elcsípjék a tökéletes villámot. A jó fotóhoz a terep is számít. Egy mező közepén, ahol a fák is ritkák, ott születnek a tökéletes fotók. A villám sosem veszélytelen – Balázs pedig már megtanulta, hogy nem a villanypózna alatt érdemes várakozni a villámokra.

– Előfordul, hogy nem jön össze a tökéletes fotó, de ez benne van a pakliban. Csak akkor vágunk neki a hosszabb útnak, ha az előrejelzések valóban ígéretesek, de még így is megeshet, hogy végül elmarad a vihar, vagy máshol csap le. Ez a hobbi része – mesélte a Délmagyarnak.

Gyermekkori érdeklődésből felnőttkori szenvedély

Balázs a legelső viharfotóit mindössze egy kétmegapixeles kamerával készítette. Ballagási ajándékba kapott egy jobb fényképezőgépet, akkor nyílt ki előtte ez világ igazán. Azt gondolhatnánk, hogy csakis profi felszereléssel kaphatja lencsevégre a villámokat. Azonban egy látványos viharfelhő megörökítésére egy okostelefon is bőven elegendő. De ha azt szeretnénk, hogy egy igazán jó villámfotó készüljön, ahhoz már érdemesebb legalább egy belépő szintű fényképezőgépet használni - és ami még fontosabb: ismerni kell a megfelelő beállításokat. A szerencse is sokat számít, hiszen a villám elkapása mindig a pillanat műve. A telefonok kisebb szenzorai máshogy dolgozzák fel a fényt és a részleteket, így a végeredmény is más lesz.