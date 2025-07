A figyelemfelhívás a célja 1 órája

Itt a világ első cukorbeteg Barbie babája – így mutatja be az 1-es típusú diabéteszt a Mattel

A Barbie babák világa most egy újabb fontos lépést tett az elfogadás és érzékenyítés felé: a Mattel bemutatta az első olyan Barbie-t, aki 1-es típusú cukorbetegséggel él, és mostantól Magyarországon is elérhető. Az inzulinpumpával és glükózszenzorral felszerelt baba nem csupán játék, hanem edukációs eszköz is, amely segíthet abban, hogy a cukorbetegséggel élő gyerekek ne „másként”, hanem ugyanolyan természetes módon legyenek jelen a közösségben, mint bárki más.

A baba a Mattel és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány együttműködésének eredményeként került hazai forgalomba. A cél: felhívni a figyelmet az 1-es típusú diabéteszre, csökkenteni a vele kapcsolatos tévhiteket, és segíteni a gyerekeket az önazonosság megélésében. A Barbie-n jól látható a karjára rögzített szenzor és a derékra csatolt inzulinpumpa, ruházatán pedig a cukorbetegség nemzetközi szimbóluma, a kék kör is helyet kapott. Aaz 1-es típusú diabéteszre hívja fel a figyelmet a Mattel legújabb Barbie babája

Forrás: corporate.mattel.com De mit is jelent pontosan az 1-es típusú diabétesz? Ez a cukorbetegség egyik típusa, amely leggyakrabban gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban jelentkezik. Autoimmun betegségről van szó: a szervezet immunrendszere megtámadja a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit, így a szervezet nem képes elegendő inzulint előállítani. Inzulin nélkül a sejtek nem tudják felvenni a vérből a cukrot, ami energiahiányhoz, fáradtsághoz és drasztikus fogyáshoz vezet. Az első tünetek közé tartozik a fokozott szomjúság, a gyakori vizelés, a megmagyarázhatatlan fogyás, fáradékonyság és koncentrációs nehézségek. Kezelése napi szintű odafigyelést igényel: inzulinadagolás injekcióval vagy pumpával, szigorú étrend, rendszeres vércukorszintmérés. A pontos ok nem ismert, de bizonyos rizikófaktorok – például genetikai hajlam, D-vitamin-hiány vagy bizonyos vírusfertőzések – növelhetik a kialakulás esélyét.

A Mattel új Barbie-ja abban is különleges, hogy nemcsak egy játékbaba, hanem a hétköznapok tükre: a cukorbeteg gyerekek olyan szereplőt kapnak, aki pont úgy él, mint ők – eszközökkel, odafigyeléssel, de ugyanazzal a játékossággal és energiával. A baba egyébként a Barbie Fashionistas sorozat része, amely korábban már bemutatott hallókészülékes, Down-szindrómás és látássérült babákat is – a cél minden esetben ugyanaz: minél több gyerek találjon olyan babát, amellyel azonosulni tud. A Mattel így nem csupán játékot, hanem példát is ad a kezükbe. A cukorbeteg Barbie mostantól elérhető hazánkban is, a cél pedig nem kevesebb, mint hogy egyre több gyerek érezze: nem kell különbözniük, hogy különlegesek legyenek.

