Kontrát Károly: Európai viszonylatban is példaértékű a magyar otthonteremtési program

A Világgazdaság arról ír, hogy a kormány új programja akár 30-35 ezer embernek is megnyithatja az utat az első saját otthon felé. A 3 százalékos lakáshitel életkori és területi megkötés nélkül érhető el, jelentős pénzügyi előnyt kínálva a jelenlegi piaci feltételekhez képest.

A 3 százalékos lakáshitel miatt duplázódhat a lakást vásárlók száma

Fotó: www.vg.hu

A 3 százalékos lakáshitel az önállóság és a családalapítás alapja

A program részletei szerint legfeljebb 50 millió forint hitel vehető fel, 25 éves futamidőre, végig fix, 3 százalékos kamattal. A szükséges önrész mértéke mindössze 10 százalék, az igénylés feltétele pedig legalább két év társadalombiztosítási jogviszony. A jogosultság kulcseleme, hogy kizárólag első lakás vásárlására lehet igénybe venni – olyanok jelentkezhetnek, akiknek nincs 50 százalékot elérő tulajdonrészük lakóingatlanban.

A hitelprogrammal kapcsolatban megkerestük Kontrát Károly országgyűlési képviselőt is, aki a következőképpen értékelte a bejelentést.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő üdvözölte a kormány döntését

Forrás: archív/veol.hu

– Támogatom Magyarország kormányának döntését, kiemelkedő és példaértékű európai viszonylatban is, hogy minden korosztály számára elérhető program kezdődik, kedvező feltételekkel – emelte ki Kontrát Károly. – Akik élnek ezzel az alacsony kamatozású hitel nyújtotta lehetőséggel, számukra talán egy régóta dédelgetett álom válhat valóra. A fiataloknál is egy olyan biztos pont, ami segíti az önállósodásukat, és a családtervezés és családalapítás is beláthatóbb időtávba kerül. Az első saját lakás öröménél csak a személyes létbiztonság-tudat fontosabb. Magyarországon a lakosság jelentős része saját tulajdonú ingatlanban él, körülbelül 91 százalékuk. Ez az arány az Európai Unióban a legmagasabbak közé tartozik, az unió átlaga mindössze 69,8 százalék. Az otthon személyes siker, ami biztos alapot nyújt, további ambíciót ad és lendületet hoz majd. Kíváncsian várom a tapasztalatokat – mondta a képviselő.