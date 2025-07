A szoftver, ami könnyen agyhalottá tesz

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia (AI) szinte észrevétlenül vált a mindennapi életünk részévé: segít megírni e-mailjeinket, javítja szövegeinket, összegzi könyveinket, sőt már érvelni is képes helyettünk. De miközben kényelmesen hátradőlünk, és az AI dolgozik helyettünk, fontos kérdés vetődik fel: vajon mi történik közben a saját agyunkkal?

Ihletettség, vagy mesterséges alkotás? Az agy ellustul az AI mellett

Illusztráció: Medve Zoltán

Az agy „elkényelmesedik”

Egy friss, 2025-ös MIT-kutatás aggasztó eredményekre hívja fel a figyelmet. A tanulmány szerint azok az emberek, akik rendszeresen mesterséges intelligencia segítségét veszik igénybe kreatív vagy intellektuális feladatok – például esszéírás – során, jelentősen alacsonyabb agyi aktivitást mutatnak, mint azok, akik saját gondolataikra támaszkodnak, vagy csupán keresőmotorokat használnak.

A vizsgálat során mért neurológiai adatok arra utalnak, hogy az AI-t használó alanyok agya mintha szundi módba váltana. Nemcsak kevesebb idegrendszeri aktivitást mutattak, de később kevésbé emlékeztek arra, amit írtak, és nem érezték magukénak az elkészült szöveget. Ez a jelenség különösen fontos tanulságot hordoz: a memória és a felelősségérzet gyengülése együtt járhat azzal, ha a gondolkodás terhét rendszeresen egy gépre bízzuk.

Az önálló gondolkodás edzés az agynak

A kutatás egy másik, még izgalmasabb megfigyelése, hogy nem mindegy, mikor lép be az AI a folyamatba. Azok a résztvevők, akik először önállóan dolgoztak, majd csak később kaptak AI-támogatást, később is jobban teljesítettek, mint azok, akik már az elején gépi segítséghez folyamodtak. Ez azt sugallja, hogy az önálló gondolkodás nem csupán hasznos, hanem fejlesztő hatású is – akárcsak az izmok esetében, a használat erősíti az agyat.

Ezzel szemben a túl korai és túl rendszeres AI-használat csökkentheti a fejlődést, sőt gyengítheti a problémamegoldó képességeket. Az agy egyszerűen elszokik a mély gondolkodástól, és ez hosszú távon nemcsak az egyéni teljesítményre, de a tanulásra és az innovációra is negatívan hat.

Hasznos, de az agyunknak nem tesz jót a mesterséges intelligencia túlzott használata

Illusztráció: Medve Zoltán

Kognitív hanyatlás a kényelem árnyékában?

A mesterséges intelligencia tehát nemcsak eszköz, hanem kognitív környezetformáló tényező is.