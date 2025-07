A nyári betakarítási munkálatok a végükhöz közelednek (+ galéria)

A nyári aratási munkálatok a végéhez közelednek. Jelenleg az őszi búza és a tavaszi kalászos gabonák betakarítása zajlik. Hasonlóan az őszi árpához, ezeknél a növénykultúráknál is jelentős eltérések tapasztalhatók mind a hozam, mind a minőség tekintetében.

A csapadékos időjárása időnként hátráltatta a munkálatokat, de összességében jó ütemben haladt az aratás

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az őszi búzánál a korán betakarított táblák esetében kiváló minőségi mutatókat mértek. A sikér- és fehérjetartalom általában kedvező volt, viszont néhány esetben a hektolitertömeg alacsony értéke miatt történt leminősítés. Ez jellemzően a tavasz végén és a nyár elején tapasztalt aszály okozta kényszerérés következménye. Ugyanakkor ez a probléma nem érintette az összes területet jelentős mértékben, így vármegyei szinten az állományok mintegy 40%-a jó minőségű gabonát adott. Fontos megjegyezni azonban, hogy a jobb minőségű táblák gyakran kisebb terméshozamot produkáltak.

Az időjárás befolyásolta az aratási munkálatokat

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása időnként ugyan hátráltatta a munkálatokat, de összességében jó ütemben haladt az aratás. A jelenleg sorra kerülő táblákon azonban a gazdák már jellemzően csak takarmányminőségű búzára számítanak. A sok eső kedvezőtlenül befolyásolta a gabona minőségét, mivel a sikértartalom „kimosódott”. Emellett az idő sürgető tényezővé vált: több parcella már túlérett állapotban van, így egy esetleges vihar súlyos veszteségeket okozhat, például megdőlhet az állomány vagy kipereghetnek a szemek a kalászokból.

A búza mellett folyamatos a többi kalászos gabona – mint a tritikálé, rozs és zab – betakarítása is. Ezeknél a kultúráknál még jelentős területek vannak hátra, és a termelők sem kiemelkedően jó, sem kimondottan gyenge termésátlagokat nem tapasztaltak. Általánosságban közepes hozamokra lehet számítani.

Az idei nyár terméseredményei a káposztarepcénél

Eközben az őszi káposztarepce betakarítása már lezárult. A növény komoly stressznek volt kitéve az extrém időjárási körülmények miatt, amit tovább súlyosbított a fokozott kártevőnyomás. A gazdák nehezen tudtak hatékonyan védekezni, így ez is hozzájárult a repce gyengébb eredményeihez. A jelenlegi tapasztalatok alapján rendkívül nagy eltérések figyelhetők meg a terméseredményekben: vármegyei szinten az átlagtermés körülbelül 2 tonna hektáronként. Egyes térségekben 3 t/ha-t elérő, sőt azt meghaladó hozamokat is mértek, ugyanakkor sok gazdálkodó ennél jóval gyengébb eredményekről számolt be. Több helyen csupán 1 t/ha körüli termést takarítottak be, és sajnos akadt olyan termelő is, akinek ez a szint sem sikerült.