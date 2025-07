Újabb űrszikla tart felénk: ilyen közel még ritkán járt aszteroida a Földhöz

A 2025 OW nevű aszteroida július 28-án, hétfőn halad el a bolygónk mellett, körülbelül 632 337 kilométeres távolságban. Ez ugyan „csupán” másfélszerese a Hold földtől mért távolságának, de az amerikai űrügynökség számításai alapján teljesen biztonságos távolság – számolt be róla a köpönyeg.hu

Újabb aszteroida közelíti meg a Földet

Forrás: Marko Aliaksandr / Shutterstock

A kisbolygó méretét legkönnyebben a Pisai Ferde Toronyhoz lehet hasonlítani – vagyis egy igazán tekintélyes méretű űrszikláról van szó. Ráadásul nem is cammog: több mint 75 000 km/órás sebességgel száguld. Szabad szemmel sajnos nem lesz látható, de a csillagászok távcsövekkel követni fogják a mozgását.

A 2025 OW nem tér be a légkörünkbe, de ha mégis megtörténne, mérete alapján akár helyi károkat is tudna okozni: ablakokat törne be, tetőket rongálna meg, kisebb robbanáshullámot generálna. Az ilyen égitestek már nem csak a filmekből ismertek – a 2013-as oroszországi cseljabinszki esemény emléke élénken él: ott egy 20 méteres meteorit robbanása több mint 1500 ember sérülését okozta.

A NASA és a CNEOS (Near-Earth Object Studies) ilyen esetekből tanul – és gyakorol. A Föld közvetlen környezetének folyamatos megfigyelése nemcsak tudományos szempontból érdekes, hanem bolygóvédelmi szempontból is kulcsfontosságú. A kutatók célja, hogy minél korábban észleljék a Földhöz közeledő égitesteket, és ha szükséges, időben tudjanak reagálni.

A legnagyobb kihívást a Nap irányából érkező objektumok jelentik, amelyeket a földi távcsövek nem tudnak időben kiszúrni. Éppen ezért folyamatosan fejlesztik az új generációs, űrből működő észlelőrendszereket is.

Bár a 2025 OW nem jelent veszélyt, jó emlékeztető arra, hogy az univerzum közel sem üres, és hogy bolygónk biztonsága olyan kutatásokon és technológiákon múlik, amelyeket ma még talán csak kevesen értékelnek igazán.