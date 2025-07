Kiemelt biztonság és rekordlétszám a 43. Lidl Balaton-átúszáson

Kiemelt logisztika és szolgáltatások a kényelmes lebonyolításért

A résztvevők számára ingyenes Bahart hajótranszfer biztosított mindkét irányban, akár Révfülöp, akár Balatonboglár a kiindulópont. A szervezők idén is működtetik a csomagszállító rendszert, ahol 2 autó és 4 motorcsónak több mint 30 fordulóban szállítja a zsákokat – így a holmik gyorsabban érnek célba, mint az úszók. A versenyzők kényelmét szolgálja a „maradó csomag” opció, a kerékpárdepó és a Yettel által biztosított telekommunikációs pontok is. Emellett működik az online úszókereső rendszer is, amellyel a hozzátartozók könnyedén ellenőrizhetik, hogy szerettünk célba ért-e vagy kiszállt.

A siker záloga: szervezettség és időjárás

A végső döntést az esemény megtartásáról a szervezők a rajtot megelőző két nappal hozzák meg, figyelembe véve az időjárási és vízminőségi feltételeket. A precíz előkészületek és a széles körű biztonsági háttér garantálja, hogy a résztvevőknek csak az élményre kelljen koncentrálniuk.

Íme a friss tudnivalók a 2024-es 43. Lidl Balaton-átúszásról:

Időpont: 2024. július 26. (pótnap: július 27. vagy 28.)

2024. július 26. (pótnap: július 27. vagy 28.) Helyszín: Révfülöp ➝ Balatonboglár (5,2 km)

Révfülöp ➝ Balatonboglár (5,2 km) Résztvevők száma: 13 000 úszó, több mint 30 000 néző és kísérő

13 000 úszó, több mint 30 000 néző és kísérő Kategóriák: Klasszikus 5,2 km-es átúszás. Fél táv: 2,6 km. SUP-átkelés (limitált)

Előrejelzések

Az időjárással foglalkozó jelentősebb portálok egybehangzóan 25-26 °C levegő-hőmérsékletet jeleznek, azonban zivatarok előfordulását jósolják szombatra.