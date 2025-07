Rejtélyes felvétel 59 perce

A balatoni „cápa” még a horgászoknak is feladta a leckét – csak lesik, mi lehet az

A Balaton nem az a hely, ahol bárkinek is kellene cápától tartania – most mégis egy rejtélyes „vízi szörny” tartja lázban a nyaralókat és a horgászokat. A Tihanynál készült videó egy hatalmas hátuszonyt mutat, amely lassan siklik a víz felszínén. Hogy pontosan milyen állat lehet, azt még a legtapasztaltabb pecások sem tudták megmondani – a találgatások harcsától a busáig terjednek, de akadt olyan is, aki első látásra csak annyit mondott: „Ez valami nagyon nagy.”

A látvány nem csak a horgászokat ejtette zavarba. A felvételt fürdőzők készítették, akik aligha számítottak ilyen közeli természetfilm-élményre. Egy biztos: a látott hal mérete messze túlnőtt azon, amit a legtöbben valaha is kifogtak – vagy egyáltalán láttak a Balatonban. Balaton: cápa van a felvételen vagy valami egészen más?

Forrás: Hír TV/Youtube A rejtélyt csak fokozta, hogy a horgászok is értetlenül álltak az eset előtt. Többen arra gyanakodtak, hogy egy idős, legyengült hal jöhetett fel a felszínre, mások szerint valamilyen különleges példányról lehet szó. Az ijedtebb strandolók már attól tartottak, hogy egy ekkora hal akár rájuk is támadhat – bár a szakértők gyorsan lehűtötték a kedélyeket. Balaton: cápa van a felvételen vagy valami egészen más? Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója a Hír TV-nek elárulta: a felvételen egy 40 kilós, agonizáló busa hátuszonya látható. A hal vélhetően már legyengült, ezért került a vízfelszín közelébe. Mint mondta, ilyen eset korábban még nem fordult elő, de pánikra semmi ok: a busa nem ragadozó, az emberekre teljesen ártalmatlan. A Balatonban a harcsa az a hal, ami 2 méter fölé is megnőhet, de attól sem kell félni. A „balatoni cápa” tehát inkább egy halálán lévő óriás, semmint veszélyes ragadozó. A Balatonban az egyetlen állat, amire érdemes odafigyelni, az nem a hal, hanem a hattyú – különösen, ha a fiókáival úszik, mert ilyenkor agresszívabb lehet. A nyári hőségben sokan keresik a víz közelségét, és egy-egy ilyen különleges eset – még ha veszélytelen is – mindig felerősíti a természet iránti kíváncsiságot és a misztikumot. A horgászok álma egy ilyen méretű példány kifogása, de most egy biztos: ha valaki véletlenül meg is fogná a legendássá vált „balatoni cápát”, abból aligha lesz vacsora.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!