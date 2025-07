A Balaton ne csak üdülőhely, hanem élhető lakóhely is legyen!

Navracsics Tibor miniszter elmondta: 2022 óta a Balaton Fejlesztési Tanács mintegy ötmilliárd forintot fordított olyan projektekre, amelyek a térségben élők életminőségének javítását célozzák, például szolgálati lakások építésével vagy különféle településfejlesztési beruházásokkal. Hozzátette, hogy az uniós támogatásokkal együtt az elmúlt három évben több tízmilliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett a Balaton térségébe – írja az MTI.

A most meghirdetett pályázat keretében a Balaton térségéhez tartozó 164 település fejenként 2–15 millió forint közötti támogatásra pályázhat. A képen Bóka István, Navracsics Tibor, Czunyiné Bertalan Judit és Kontrát Károly

Fotó: Facebook/Navracsics Tibor

A miniszter hangsúlyozta: bár a Balaton sokak számára nyaralóhely, valójában egy olyan térség, ahol emberek élnek, dolgoznak, családot alapítanak. A kormány ezért az utóbbi években olyan fejlesztéseket is támogatott, amelyek nemcsak a turizmust erősítik, hanem élhetőbbé is teszik a régiót. Mint mondta, a magasabb életszínvonal és az élhető környezet a turizmus szempontjából is előnyös.

Céljuk a Balaton térségének élhető lakóhellyé tétele

Czunyiné Bertalan Judit, a területfejlesztésért felelős államtitkár és a Balaton Fejlesztési Tanács társelnöke hozzátette: a kormány különböző programokon keresztül – például a Magyar Falu Program vagy a Versenyképes Járások Program – számos fejlesztési lehetőséget kínál a kisebb településeknek. A Balaton Fejlesztési Tanács évente dönt olyan hazai forrásból finanszírozott pályázatokról is, amelyek kifejezetten a Balaton kiemelt üdülőkörzetének településeit célozzák.

A most meghirdetett pályázat keretében a Balaton térségéhez tartozó 164 település fejenként 2–15 millió forint közötti támogatásra pályázhat kisebb volumenű fejlesztések megvalósítására – ismertette az államtitkár. Ezek elsősorban közterületek rendezését, zöldfelületek kialakítását, csapadékvíz-gazdálkodást, valamint közterületi épületek árnyékolását, felújítását és energiatakarékos eszközök beszerzését szolgálják. A népszerű célok közé tartozik továbbá a közösségépítő beruházások megvalósítása és az önkormányzati ingatlanok korszerűsítése is.

Czunyiné Bertalan Judit kiemelte: a támogatás vissza nem térítendő, a legtöbb település esetében 90 százalékos intenzitású, vagyis csak csekély önerő szükséges, a térség 18 leghátrányosabb helyzetű települése esetében pedig a teljes költség elszámolható.