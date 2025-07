Óriási halszörny került elő a Balatonból +videó

A Duplakukac horgászbolt TikTok-videója pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát: egy horgász SUP-pal (azaz állva evezhető deszkával) indult pergetni, és egy brutális harcsát akasztott meg a Balatonban. A ragadozó a gumihalat vette fel – és akkora kapással, hogy a férfi képtelen volt felhúzni a zsákmányt a deszkára.

Óriási halszörnyet fogott egy horgász a Balatonban

Forrás: duplakukac/TikTok

Balaton: óriási halszörny került elő

Végül nem maradt más választása: lábbal evezett ki a part közelébe, ahol megpróbálta kézzel kiemelni a halat. A mutatvány itt sem volt egyszerű, de végül sikerrel járt – gyorsan lőtt egy fotót, majd visszaengedte a hatalmas harcsát a tóba.

A kommentelők természetesen nem hagyták szó nélkül a jelenetet. Sokan a harcsa súlyát próbálták megtippelni: a legtöbben 30 kilogramm körülire saccolták, de akadt, aki szerint akár 56 kilós is lehetett. Voltak, akik komolyan megijedtek a látottaktól, és viccesen megfogadták, hogy többet biztosan nem mennek fürdeni a Balatonba.

Mások viszont felvilágosították a közönséget: ez a példány még nem is számít igazán nagynak. Elmondásuk szerint Magyarországon is akadnak olyan harcsák, amelyek akár 3-4 méteresre is megnőhetnek – vagyis egy SUP méretű hal is előfordulhat a hazai vizekben.